17-18-19-25-26 Ocak tarihlerine dikkat! Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye az önce flaş olarak açıklandı

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2024'teki maaş ödeme tarihleri şöyle: Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak

olanlar: 25 Ocak Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

olanlar: 26 Ocak Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

olanlar: 27 Ocak Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

Ek Zam ve Yasal Düzenlemeler Emekli maaşlarına ek zam yapılması durumunda, bu konuda yasal bir düzenleme gerekecek. AK Parti tarafından hazırlanan torba yasa içine eklenmesi beklenen düzenleme, zamlı maaş ödeme tarihlerine yetiştirilemese bile, emeklilere ek ödeme olarak maaş farkı ödenmesi planlanıyor. Yani, emekliler Ocak ayı için zamlarını fark ödemesi olarak alacaklar.

Tahsis numarası, Türkiye'de emekli maaşı alan kişiler için kullanılan, emeklilik ödemelerinin takibi ve yönetimi amacıyla verilen özel bir numaradır. Genellikle emeklilikle ilişkili işlemlerde kullanılan bu numara, emeklilik hesaplarını, ödemelerini ve diğer resmi işlemleri takip etmek için gereklidir. Her emekli vatandaşa, emeklilik başvurusu sırasında veya emekli olduktan sonra bir tahsis numarası atanır.

Tahsis numarası, emekli maaşının ödenmesi, maaş sorgulama işlemleri ve diğer emeklilikle ilgili işlemler için kullanılır. Ayrıca, bu numara emekli maaşının hangi tarihlerde ödeneceğinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takviminde, tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşlarının ödeme günleri belirlenir. Bu sayede, emeklilik işlemleri daha düzenli ve kolay bir şekilde yürütülür.