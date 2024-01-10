SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur'lu emekliye az önce flaş olarak duyuruldu! 17-18-19-25-26 Ocak tarihlerine dikkat!

Milyonlarca emekli ve memur, Ocak 2024'te yapılacak olan zammın detaylarını ve ödeme tarihlerini merak ediyor. Emekli vatandaşlarımızın uzun süredir merakla beklediği haber sonunda geldi! Emekli maaşları için hayati önem taşıyan ödeme tarihleri, gerçekleştirilen zam sonrasında netlik kazandı. Bu beklenen duyuru, emeklilerimizin maddi güvencelerini oluşturan emekli maaşlarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını öğrenmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 16:56 Güncelleme 10 Ocak 2024, 16:56
Milyonlarca 4A SGK ve 4B Bağkur’lu emekliye az önce flaş olarak duyuruldu! 17-18-19-25-26 Ocak tarihlerine dikkat!

Ocak 2024'te emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam miktarları ve ödeme tarihleri netleşmekte. Hem SSK hem de BAĞ-KUR emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiş durumda.

Zam Beklentisi ve Enflasyon Oranları

  • 2023 Yılı Enflasyonu: 2023 yılı, %64,77 enflasyon oranı ile tamamlandı.
  • Son 6 Aylık Enflasyon: Son 6 aylık enflasyon oranı %37,57 olarak gerçekleşti.
  • Zam Oranı: Memur ve emeklilere yapılacak zam oranının %37,57 olması bekleniyor.
  • En Düşük Emekli Maaşı Tahmini: 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı, zammın ardından 10.316 TL olabilir.

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

SSK emeklilerinin Ocak 2024'teki maaş ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş durumda:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak
  • Son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak
  • Son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak
  • Son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak
  • Son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak
  • Son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak
  • Son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak
  • Son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak
  • Son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak
  • Son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2024'teki maaş ödeme tarihleri şöyle:

  • Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak
  • Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak
  • Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak
  • Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

Ek Zam ve Yasal Düzenlemeler

Emekli maaşlarına ek zam yapılması durumunda, bu konuda yasal bir düzenleme gerekecek. AK Parti tarafından hazırlanan torba yasa içine eklenmesi beklenen düzenleme, zamlı maaş ödeme tarihlerine yetiştirilemese bile, emeklilere ek ödeme olarak maaş farkı ödenmesi planlanıyor. Yani, emekliler Ocak ayı için zamlarını fark ödemesi olarak alacaklar.

Tahsis numarası, Türkiye'de emekli maaşı alan kişiler için kullanılan, emeklilik ödemelerinin takibi ve yönetimi amacıyla verilen özel bir numaradır. Genellikle emeklilikle ilişkili işlemlerde kullanılan bu numara, emeklilik hesaplarını, ödemelerini ve diğer resmi işlemleri takip etmek için gereklidir. Her emekli vatandaşa, emeklilik başvurusu sırasında veya emekli olduktan sonra bir tahsis numarası atanır.

Tahsis numarası, emekli maaşının ödenmesi, maaş sorgulama işlemleri ve diğer emeklilikle ilgili işlemler için kullanılır. Ayrıca, bu numara emekli maaşının hangi tarihlerde ödeneceğinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takviminde, tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşlarının ödeme günleri belirlenir. Bu sayede, emeklilik işlemleri daha düzenli ve kolay bir şekilde yürütülür.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e: MİT’in MOSSAD operasyonu İsrail’i şaşırttı durun bu daha ilk adım!
Siyonist tünellerden sapkın ritüeller çıktı: Hasidik Yahudi sinagogunda 30 yıllık istismar! New York polisi delilleri neden gizliyor?
Hangi Kredi
SON DAKİKA