10-15 seneyle 2000-2008 sigorta girişi 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

Malulen Emeklilik: Eğer bir çalışan, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelirse ve bu durum SGK tarafından onaylanırsa, 1800 prim günü ile malulen emekli olabilir. Bu süreç için, çalışanın sağlık durumunun %60 ve üzerinde bir işgücü kaybına yol açtığı tespit edilmelidir.