10-15 seneyle 2000-2008 sigorta girişi 1800 3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu

1800 ve 3600 günle emeklilik, belirli bir prim ödeme gün sayısına ve sigortalılık süresine ulaşan vatandaşların, belirlenen yaş şartlarını beklemeksizin emekli olabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, normal emeklilik şartlarının dışında alternatif bir yol sunar.
3600 Günle Emeklilik Yaş Hesabı Tablosu
3600 günle emekli olabilmek için gereken şartlar şunlardır:
- En az 3600 gün prim ödemesi yapmış olmak.
- 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak.
- İlk işe giriş tarihinin 1999 yılı Eylül ayı veya öncesine denk gelmesi gerekmektedir.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar, belirli bir yaşa ulaştıklarında emeklilik hakkına sahip olurlar.