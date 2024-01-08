SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet SSK hizmet birleştirme nasıl yapılır? İşte soruların yanıtları... SGK hizmet birleştirme işlemi için yapılması gereken başvuru için öncelikle belirlenmiş olan dilekçenin şahıs tarafından yazılması ve imzalanması gereklidir. Dilekçenin tamamlanmasından sonra kişiler, yazmış oldukları dilekçeyi şahsi olarak Sosyal güvenlik kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine teslim etmelilerdir. Teslim işleminden sonra süreç tamamlanır.

SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi Nedir? SGK hizmet birleştirme dilekçesi, hizmet birleştirme yapılacak olan kişi tarafından yazılmış ve imzalanarak ilgili kuruma iletilmiş olan dilekçeye verilen isimdir. Bu dilekçeler, hem çalışılan kuruma hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrı ayrı yazılarak teslim edilir. Kişilerin çalıştıkları kuruma yazmaları gereken dilekçenin örneği, şöyledir: