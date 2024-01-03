SGK’dan 59 memur alımı duyuruldu! Yılın ilk kamu personel alımı ilanı! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

SGK, hizmet kalitesini artırmak, teknolojik altyapısını güçlendirmek ve uzman kadrosunu genişletmek amacıyla 2024 yılında gerçekleştireceği personel alımı ile önemli bir adım atmış olacak. Bu kapsamda, bilim, teknoloji ve çözümleme alanlarında uzmanlaşmış yeni çalışanlarını bünyesine katacak.
SGK PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılında çeşitli kadro ve kontenjanlarda 59 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Bu alımlar kapsamında Bilim Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarında istihdam edilecek olan personel için başvurular 29 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlamış olup, son başvuru tarihi 12 Ocak 2024 Cuma günü olarak belirlenmiştir.