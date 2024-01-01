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2024 yeni emeklilik düzenlemesiyle geldi! EYT kapsamı dışında kalanlara müjde! 5 yıl erken emeklilik...

Çalışma hayatında uzun yıllarını geçiren pek çok kişi, emekli olmanın yollarını araştırıyor. SGK mevzuatı çerçevesinde, özellikle EYT kapsamı dışında kalanlar için, erken emeklilik gibi özel durumlar sınırlı koşullarda mümkün olabiliyor. 2024 yılında ise emeklilikle ilgili iki yeni düzenleme hayata geçirilecek.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 14:57 Güncelleme 01 Ocak 2024, 14:57
2024 yeni emeklilik düzenlemesiyle geldi! EYT kapsamı dışında kalanlara müjde! 5 yıl erken emeklilik...

Bu yeni düzenlemeler, özellikle uzun yıllar çalışan ve emeklilik hayali kuran pek çok kişi için önemli fırsatlar sunuyor. Ev hanımları ve Bağ-Kur sigortalıları için getirilen bu avantajlı şartlar, emeklilik sürecini kolaylaştıracak ve daha fazla kişinin emekli olmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemde, bu düzenlemelerin detayları ve uygulanış şekilleri, çalışanların ve emeklilik bekleyenlerin hayatını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler arasında yer alacak.

İki Yeni Emeklilik Düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024 yılında iki yeni emeklilik düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayına kadar bu konuda önemli gelişmeler bekleniyor. Yeni yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla yüz binlerce kişi emeklilik hakkına kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emeklilik Müjdeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş seçimlerde iki emeklilik müjdesi vermişti. Bu vaatlerin gerçekleşmemesi siyasi zaafiyet oluşturabileceği için, Erdoğan'ın bu konudaki düzenlemelerin Mart sonuna kadar yasalaşması için talimat verdiği belirtiliyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi

Emeklilik konusunda verilen ilk müjde ev hanımlarına yönelik. Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için yasal engellerin kaldırılması ve prim şartlarının yeniden belirlenmesi planlanıyor. Önceden sigorta primi yatıran ev hanımları, bu şartları sağladıkları takdirde 2024 yılında emekli olabilecekler. Prim şartını karşılamayanlara ise prim ödemelerinde ek destek sağlanacak.

Bağ-Kur İçin Avantajlı Düzenleme

İkinci emeklilik düzenlemesi, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik olacak. Küçük esnafı kapsayan bu düzenleme ile Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısı 9.000'den 7.200 güne düşürülecek. Bu sayede Bağ-Kur sigortalıları, SSK sigortalılarıyla eşit prim gün sayısına sahip olacak ve 5 yıl daha erken emekli olma şansı elde edecekler. Yaş şartını tamamlayan Bağ-Kur sigortalıları, 2024 yılında hemen emekli olabilecekler.

Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

  1. Prim Gün Sayısı: Erken emeklilik için gerekli olan en önemli faktörlerden biri, yeterli sayıda sigorta prim gününe sahip olmaktır. Prim gün sayısı, çalışılan süreye ve ödenen sigorta primlerine göre değişiklik gösterir.

  2. Sigortalılık Süresi: Erken emeklilikte, sigortalılık süresi de önemlidir. Sigorta başlangıç tarihi ve çalışılan süre, emeklilik yaşını etkileyebilir.

  3. Yaş Şartı: Erken emeklilik için yaş şartı da önemlidir, ancak bu şart normal emeklilik yaşından daha düşük olabilir. Yaş şartı, cinsiyete ve sigorta türüne göre değişiklik gösterir.

Erken Emeklilik Yöntemleri

  1. Staj ve Çıraklık Sürelerinin Eklenmesi: Bazı durumlarda, staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıç tarihine eklenebilir. Bu durum, toplam prim gün sayısını artırarak emeklilik yaşını düşürebilir.

  2. Askere Alınma ve Doğum Borçlanması: Askerlik süresi ve doğum borçlanması, toplam prim gün sayısına eklenebilir. Bu, özellikle kadın sigortalılar için emeklilik yaşını düşürebilir.

  3. Yurtdışı Borçlanması: Yurtdışında geçirilen sürelerin borçlanılması da erken emekliliğe katkı sağlayabilir.

  4. Malulen Emeklilik: Sağlık sebepleri nedeniyle çalışamayacak durumda olan sigortalılar, malulen emeklilik hakkı kazanabilirler.

  5. Bağ-Kur ve SSK Prim Günlerinin Birleştirilmesi: Bağ-Kur ve SSK prim günlerinin birleştirilmesi, bazı durumlarda erken emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşılmasını sağlayabilir.

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