2024 yeni emeklilik düzenlemesiyle geldi! EYT kapsamı dışında kalanlara müjde! 5 yıl erken emeklilik...

Bu yeni düzenlemeler, özellikle uzun yıllar çalışan ve emeklilik hayali kuran pek çok kişi için önemli fırsatlar sunuyor. Ev hanımları ve Bağ-Kur sigortalıları için getirilen bu avantajlı şartlar, emeklilik sürecini kolaylaştıracak ve daha fazla kişinin emekli olmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemde, bu düzenlemelerin detayları ve uygulanış şekilleri, çalışanların ve emeklilik bekleyenlerin hayatını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler arasında yer alacak.