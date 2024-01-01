SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu milyonları sevindirecek: 2000-2008 arası 45 48 49 50 51 yaş şartı önerisi...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son güncellemelerle önemli bir karara imza attı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için yaş şartı olmaksızın erken emeklilik imkanı sunulacak. Bu karar, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için büyük bir umut kaynağı oldu. Yeni düzenleme, yıllardır emeklilik bekleyen ve yaşa takılan vatandaşlar için hayati bir önem taşıyor. Bu kararla birlikte, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan birçok kişi, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkına kavuşacak. Bu düzenlemenin ardından, yaklaşık 3 milyon vatandaşın emeklilik hakkına erişmesi sağlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:44
1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu milyonları sevindirecek: 2000-2008 arası 45 48 49 50 51 yaş şartı önerisi...

Son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bir güncellemeyle, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş vatandaşlar için büyük bir yenilik hayata geçirildi. Yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik imkanı sunulması kararı alındı. Yaş şartının kaldırılması, birçok kişinin daha erken emekli olabilmesine imkan tanıyor ve çalışma hayatında uzun yıllar hizmet veren vatandaşların emekli olma sürecini hızlandırıyor. Bu durum, emeklilik sistemine yeni bir soluk getiriyor ve emeklilikte yaşa takılanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Bu düzenleme, EYT meselesini gündemde tutan ve çözüm bekleyen yaklaşık 3 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Yapılan bu değişiklik, bu bireylerin emeklilik haklarına kavuşmalarını sağladı ve bu sayının zamanla 5 milyona ulaşması bekleniyor. Bu değişiklik, hem emeklilik planları yapan bireyler hem de genel olarak toplum için önemli bir rahatlama kaynağı oluşturuyor.

EYT Düzenlemesi ve Kapsamı

  • 8 Eylül 1999 Öncesi: Bu tarihten önce sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kaldırıldı.
  • Yaklaşık 3 Milyon Başvuru: Mart'tan bu yana 3 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaptı.
  • Beklenen Toplam Sayı: Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerle birlikte 5 milyon civarında.

Kademeli Prim Sistemi ve Kısmi Emeklilik

  • Tarih Aralığı: 8/9/1999 ile 30/4/2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar için kademeli yaş şartı geçerli.
  • Yaş Şartı: Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olmak.
  • Prim Gün Sayısı: 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim.

5510 Sayılı Kanun ve Emeklilik Koşulları

  • Yürürlükten Önce Sigortalılar: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için eski şartlar geçerli.
  • Yeni Sigortalılar: 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar uygulanacak.
  • Yaş Hadleri: 2036 yılından sonra kadın ve erkek için yaş hadleri kademeli olarak artacak.

Kadın ve Erkekte Farklı Yaş Şartları

  • İşe Giriş Tarihi: 8/9/1999 ve öncesi işe başlayanlar için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulları.
  • Kısmi Emeklilik: Belirli şartları yerine getiremeyenler için kısmi emeklilik fırsatı.

EYT'li Olmayanlar İçin Emeklilik Şartları

  • 30/4/2008 Sonrası Sigortalılar: 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen yaş ve prim gün sayısı şartları geçerli.
  • Kademeli Yaş Hadleri: 01.01.2036 sonrası yaş hadleri ve prim gün sayısı esas alınarak emeklilik.

Yaş Şartsız Erken Emeklilik İmkanı

SGK'nın aldığı bu karar, 1999 öncesinde işe başlamış olan vatandaşlara, prim ve hizmet süresi şartlarını yerine getirmeleri halinde, yaşları ne olursa olsun emeklilik hakkı tanıyor. Bu, birçok kişinin emeklilik sürecini hızlandırıyor ve onlara daha erken bir maddi güvence sağlıyor.

Erken Emeklilik Artık Mümkün: Yıpranma Hakkı ve Fiili Hizmet Süresi Zammı

Erken emeklilik, milyonlarca kişinin hayali ve artık bu hayal gerçek oluyor. 45, 48, 49, 50, 51 yaşlarında emekli olmak artık hayal değil, gerçek bir imkan haline geliyor. Bazı meslek grupları için erken emeklilik söz konusu olup, prim günü ve yaş şartları genel olarak herkes için aynıyken, bazı özel durumlarda bu şartlar esnetilebiliyor. Bu özel durumlardan biri de "yıpranma hakkı" olarak adlandırılıyor ve belirli meslek gruplarında çalışanlar için sağlanan önemli bir avantajı temsil ediyor.

Yıpranma Hakkı Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişilere erken emeklilik imkanı sağlayan bir haktır. Bu hakla, çalışanlar normal şartlardan daha erken emekli olabiliyor. Yıpranma hakkından yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekmektedir.

Fiili Hizmet Süresi (Yıpranma Hakkı) Nasıl Uygulanır?

Her 360 günlük çalışma karşılığında ekstra günler veriliyor. Bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir ve verilen bu sürenin en fazla 3 yılı emeklilik için gereken yaş şartından düşülüyor. Özellikle yer altı işlerinde çalışanlar için bu süre sınırlaması uygulanmıyor. Türk Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için ise 8 yıla kadar fiili hizmet süresi imkanı sağlanabiliyor.

Kimler Yararlanabilir?

4/A statüsünde yani işçi statüsünde çalışanlar ve 4/C yani memur statüsünde çalışanlar bu haktan yararlanabilir.

Hangi Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Olabilir?

Yıpranma hakkından yararlanarak erken emekliliğe hak kazanacak 45 farklı meslek grubu SGK tarafından yayınlanmaktadır.

Yıpranma Payından Yararlanmak İçin Gerekli Şart Nedir?

Çalışanın yıpranma payından faydalanmak için en az 3600 gün çalışmış olması gerekmektedir.

İlave Hizmet Süresi Çalışma Yılına Nasıl Ekleniyor?

Meslek kollarına göre ilave eklenecek süre 60 gün ila 180 gün arasında değişmektedir. Örneğin, yer altında çalışanlar için her yıl için 180 gün eklenirken, TSK personeli için her yıl 90 gün, kurşun, arsenik, cam işlerinde çalışanlar için süre 60 gün, basın kartı sahipleri için 90 gün ve emniyet, polis mesleği ve MİT'te çalışanlar için de 90 gün ekleniyor.

Yıpranma Payından Yararlanmak İçin Başvuru Gerekiyor Mu?

Yıpranma payından yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. SGK, fiili hizmet sürenize eklenecek günleri otomatik olarak hesaplıyor ve emeklilik sürenize ekliyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti sahaya iniyor! Yerel seçim startı o illerde verilecek
85 milyonun geliri artıyor! Ocak’ta kim ne alıyor? İşte tahminlere göre zam oranları...
SON DAKİKA