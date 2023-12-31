2000-2008 arası 45 48 49 50 51 yaş şartı önerisi: 1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu mest edecek!

Erken Emeklilik Artık Mümkün: Yıpranma Hakkı ve Fiili Hizmet Süresi Zammı Erken emeklilik, milyonlarca kişinin hayali ve artık bu hayal gerçek oluyor. 45, 48, 49, 50, 51 yaşlarında emekli olmak artık hayal değil, gerçek bir imkan haline geliyor. Bazı meslek grupları için erken emeklilik söz konusu olup, prim günü ve yaş şartları genel olarak herkes için aynıyken, bazı özel durumlarda bu şartlar esnetilebiliyor. Bu özel durumlardan biri de "yıpranma hakkı" olarak adlandırılıyor ve belirli meslek gruplarında çalışanlar için sağlanan önemli bir avantajı temsil ediyor.

Yıpranma Hakkı Nedir, Kimler Faydalanabilir? Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan kişilere erken emeklilik imkanı sağlayan bir haktır. Bu hakla, çalışanlar normal şartlardan daha erken emekli olabiliyor. Yıpranma hakkından yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Fiili Hizmet Süresi (Yıpranma Hakkı) Nasıl Uygulanır? Her 360 günlük çalışma karşılığında ekstra günler veriliyor. Bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir ve verilen bu sürenin en fazla 3 yılı emeklilik için gereken yaş şartından düşülüyor. Özellikle yer altı işlerinde çalışanlar için bu süre sınırlaması uygulanmıyor. Türk Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için ise 8 yıla kadar fiili hizmet süresi imkanı sağlanabiliyor.

Kimler Yararlanabilir? 4/A statüsünde yani işçi statüsünde çalışanlar ve 4/C yani memur statüsünde çalışanlar bu haktan yararlanabilir. Hangi Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Olabilir? Yıpranma hakkından yararlanarak erken emekliliğe hak kazanacak 45 farklı meslek grubu SGK tarafından yayınlanmaktadır.

Yıpranma Payından Yararlanmak İçin Gerekli Şart Nedir? Çalışanın yıpranma payından faydalanmak için en az 3600 gün çalışmış olması gerekmektedir. İlave Hizmet Süresi Çalışma Yılına Nasıl Ekleniyor? Meslek kollarına göre ilave eklenecek süre 60 gün ila 180 gün arasında değişmektedir. Örneğin, yer altında çalışanlar için her yıl için 180 gün eklenirken, TSK personeli için her yıl 90 gün, kurşun, arsenik, cam işlerinde çalışanlar için süre 60 gün, basın kartı sahipleri için 90 gün ve emniyet, polis mesleği ve MİT'te çalışanlar için de 90 gün ekleniyor.

Yıpranma Payından Yararlanmak İçin Başvuru Gerekiyor Mu? Yıpranma payından yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. SGK, fiili hizmet sürenize eklenecek günleri otomatik olarak hesaplıyor ve emeklilik sürenize ekliyor.