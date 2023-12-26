Senelerce beklemeye gerek yok! SGK 1800 günle hemen emekli yapıyor: Tek koşul var

Uzun yıllar çalışma hayatının içinde olan vatandaşlar için emeklilik, ulaşılması istenen bir hedef. Son dönemde EYT yasasının çıkması, erken emeklilik isteyen milyonlarca vatandaş için büyük bir umut kaynağı oldu. Şimdi ise tüm gözler, TBMM'ye sunulacak yeni torba yasa üzerinde. Bu yasa, emeklilik sisteminde büyük bir reformu beraberinde getiriyor. Peki, bu reformlar kimleri kapsıyor ve erken emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Yeni Reformun Detayları ve Kimlerin Yararlanabileceği Bu yeni düzenlemeyle, emeklilik sisteminde büyük bir değişiklik başlıyor. Öncelikle, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar için erken emeklilik imkanı doğmuştu. Yeni reform, özellikle emeklilik sistemi (EYT) kaçıran ve prim eksiği bulunan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Başta bağ-kurlular olmak üzere, SSK ve bağ-kur arasında yapılacak prim eşitlemesi, birçok vatandaşın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Ayrıca ev hanımları, staj ve çıraklık mağdurları, 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için de kısmi erken emeklilik imkanı sunuluyor.