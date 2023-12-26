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Dilekçesini vermeyen 1 maaş kaçıracak! SGK-SSK, Bağkur'lu uyarıldı! Bu hatayı yapan +70.000 TL fazla öder

Emekliler, işçiler ve emekli olmak isteyenler için bu hafta kritik. 2023 yılını geride bırakmaya hazırlanırken önemli kararlar da bu hafta alınmış olacak. Asgari ücret toplantısı bu hafta son kez gerçekleşecek ve 2024 yılının yeni asgari ücreti açıklanacak. Ayrıca çalışan emeklilere de 5 bin TL ödeme için resmi açıklama gelecek. Bunların yanı sıra Aralık ayının son haftası emeklilik için prim satın alacaklar için de çok önemli. Bu haftayı kaçıran 70 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Emeklilik için dilekçeyi geç verenler de 1 maaş kaçırılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 12:24 Güncelleme 26 Aralık 2023, 12:24
Dilekçesini vermeyen 1 maaş kaçıracak! SGK-SSK, Bağkur’lu uyarıldı! Bu hatayı yapan +70.000 TL fazla öder

Aralık ayının son haftasına girdiğimiz bu günlerde, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretten yararlanacaklar ve emeklilik planları yapanlar için önemli bir tarih yaklaşıyor. Emeklilik için prim satın alacakların dikkat etmesi gereken kritik bir zaman dilimi var. Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları için ödenecek paralar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle, borçlanma başvurusunda bulunacak olanların bu yılki asgari ücret üzerinden ödeme yapabilmek için Aralık ayının sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor. İşte merak edilenler...

PRİM ÖDEMESİ İÇİN KRİTİK TARİH

Emeklilik için prim satın alacakları ilgilendiren bilgiye göre; bu ay içinde başvuru yapacak olanlar, ödemelerini mevcut asgari ücret üzerinden gerçekleştirecekler.

Ancak Ocak ayında başvuranlar, yeni asgari ücretin yüzde 45-50 artması beklenirken bu artışı göz önünde bulundurarak ödeme yapacaklar. Bu durum, 70 bin lirayı bulan fazla ödeme anlamına gelebilir. Bu nedenle, emeklilik için prim satın almayı düşünenlerin bu hafta sonuna kadar başvurularını yaparak ödeme emrini beklemeleri, ciddi bir mali avantaj sağlayabilir.

DİLEKÇE VERME ZAMANI

Emeklilik dilekçesi verme konusunda da Aralık ayının son haftasında olanlar için iki önemli formül bulunuyor. Kıdem tazminatı alacaklar için en uygun zamanın Ocak ayı olduğu belirtiliyor. Ancak çalışmayanlar için, bu ay içinde dilekçe verildiğinde Ocak ayında maaş almak mümkün olacakken, Ocak ayında dilekçe verildiğinde Şubat ayında maaş alınacak ve bu durumda 1 maaş kaçırılmış olacak.

Ancak, enflasyon ve büyüme hızına göre güncelleme katsayıları değerlendirildiğinde, Ocak ayında dilekçe verenlerin avantajlı bir konumda olabilecekleri belirtiliyor.

Bu nedenle, emeklilik planları yapanların bu önemli detayları göz önünde bulundurarak, kararlarını en uygun zamanda ve doğru stratejiyle almaları öneriliyor.

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