Tek bir dilekçe yeter! SGK 4A, 4B, 4C’li ve emekli Sandığı emeklilerine toplu para ödenecek: Başvuran alıyor

Birçok sigortalı, emeklilik için gerekli prim ödemelerini tamamlayamadığı için emeklilik hakkını elde edemiyor. SGK 'nın bu yeni uygulaması, eksik prim ödemesi yapanlar ve vefat eden sigortalıların yakınları için toplu prim iadesi imkanı sunuyor. Bu imkan, eksik prim ödemelerini telafi ederek, emeklilik yolunda önemli bir adım atılmasını sağlıyor.

Toplu prim iadesi için sigortalının Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne yazılı bir dilekçe ile başvurması gerekiyor. Dilekçede, sigortalının kimlik bilgileri ve talebin nedeni açıkça belirtilmelidir. Bu süreçte, eksik prim ödemeleri ve başvurunun nedeni detaylıca incelenir.

Eksik Prim Ödemeleri ve Vefat Eden Sigortalılar

SGK'nın toplu prim iadesi, hem eksik prim ödemesi yapmış olanlar hem de vefat eden sigortalıların yakınları için geçerli. Bu, emeklilik hakkını kaybetmiş olanlara ya da vefat etmiş olanların ailelerine maddi bir destek sağlıyor.

Toplu prim iadesi alabilmek için, başvuru sürecinin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Gerekli belgelerin ve bilgilerin eksiksiz sunulması, sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar.