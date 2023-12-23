﻿Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! SGK 4A, 4B, 4C ve Bağ-Kur emeklileri 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! İşte bütün şart ve detaylar

Devlet tarafından sunulan birden fazla maaş alma imkanı, emekliler ve onların aile üyeleri için önemli bir sosyal güvenlik ağı oluşturuyor. Bu sistem, özellikle vefat eden eş, anne veya babanın geride bıraktığı kişilere maddi destek sağlayarak hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Bu maaşlar, yaşam kalitesini artırma ve maddi güvence sağlama açısından büyük önem taşıyor.
Birden Fazla Maaş Alma İmkanı
Devletin sağladığı bu sistem, vatandaşlara birden fazla maaş alma fırsatı sunar. Sigortalı kadın çalışanın emekli maaş alıyor olması, dul maaşı almasına engel teşkil etmez. Bu durumda önemli olan iki detay vardır:
- Sigortalı eş ya da anne babanın vefat tarihi: Eğer vefat 1 Ekim 2008'den önce gerçekleşmişse, farklı şartlar uygulanır.
- Sigorta türü: Vefat eden kişinin SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'na tabi olup olmaması, alınacak maaş türünü belirler. Örneğin, SSK kapsamında emekli maaşı alan bir kişi, vefat eden Bağ-Kur'lu eşinden dolayı da dul veya yetim aylığı alabilir.
Dul ve Yetim Aylığı Şartları
Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına ve anne-babasına bağlanır. Dul ve yetim aylığı için şartlar ise şu şekildedir:
- Eşi vefat eden kişi için, vefat eden eşin emeklilik türüne göre %50 ile %75 arasında değişen ek maaş ödemesi yapılır. Bağ-Kur'dan emekli olan bir eşin vefatı durumunda, geride kalan eşe maaşın %50'si; memur emeklisi eşin vefatı durumunda ise %75'i kadar ödeme yapılır.