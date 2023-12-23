﻿Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! SGK 4A, 4B, 4C ve Bağ-Kur emeklileri 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! İşte bütün şart ve detaylar

Eş Vefatı Maaşının Şartları Eşini kaybeden kadınlara verilen aylıklar için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında vefat eden kişinin Bağ-Kur'dan emekli olması veya emeklilik türüne göre değişiklik gösteren ödeme koşulları yer alır.

Dul Maaşı Alma Koşulları Dul maaşı, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, eşi vefat etmiş olan herkese verilebilir. Eşin çalışma durumu ya da emekli olup olmaması, dul maaşı almasına engel değildir. Ancak, ikinci bir evlilik yapılması durumunda dul maaşı kesilir.

Ölüm aylığı almak için, ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekir. Eşin çalışması veya emekli olması durumunda, aylıkta belirli kesintiler yapılır. Çalışmayan ya da emekli olmayan eş, ölen eşinin maaşının %75'ini; çalışan eş ise %50'sini alır.

Çocuklara Ölüm Aylığı Eğer vefat eden kişinin resmi nikahlı eşi ve çocukları varsa, ödeme belli oranlarda paylaştırılır. Dini nikahlı veya birlikte yaşayan çiftlerin çocukları için bu ödeme yapılmaz. Erkekler de dul maaşı alabilir. SGK ya da Bağ-Kur kapsamında çalışan veya emekli olan erkekler, eşlerinin vefatı durumunda belirli oranlarda maaş alabilirler.