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49, 50, 51 yaşına gelene muhteşem haber az evvel verildi! Emeklilik yaşınız 2 ila 6 yıl geriye çekilecek

Emeklilik tarihini belirleyen en önemli faktörler çalışılan kurum ve ödenen prim miktarıdır. Dikkatli bir planlama ile avantajlı bir emeklilik süreci mümkün olabilir. Prim ödemelerinizi dikkatlice yöneterek daha avantajlı bir emeklilik planı oluşturabilir ve emeklilik sürecinizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Özellikle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası yaş şartını ortadan kaldırarak büyük bir değişiklik yarattı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 15:05 Güncelleme 20 Aralık 2023, 15:05
49, 50, 51 yaşına gelene muhteşem haber az evvel verildi! Emeklilik yaşınız 2 ila 6 yıl geriye çekilecek

Çalışanlar genellikle emeklilik tarihlerini öğrenirken, hangi kurumdan ne kadar prim ödedikleri önemlidir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartının kaldırılması, EYT yasası ile erken emeklilik hakkını getirdi. Ancak erken emeklilik için başka yollar da bulunmaktadır. İşte erken emeklilik hakkı sağlayan formüller!

Kadınlara Özel: Ek Prim İmkanı

Kadın çalışanlar, çocuk başına ek prim avantajından yararlanabilirler. Üç çocuğa kadar olan bu imkan, toplamda 2160 gün ek prim demektir. Bu, gerekli yaş ve çalışma süresini doldurmuş anneler için, üç çocuğu varsa 6 yıl daha erken emeklilik hakkı anlamına gelir.

Erkekler İçin: Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, sigortalı olmadan önce yaptıkları askerlik süresini borçlanarak, emeklilik tarihlerini 1 yıl kadar öne çekebilirler. Bu, sigorta başlangıç tarihini geriye çeker.

Kısmi Emeklilik Yolu

15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilik imkanından yararlanabilirler. Kadınlar için bu yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için bu imkan geçerlidir.

Malulen Emeklilik Şartları

İş yapabilme gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, malulen emekli olabilirler. Bunun için en az 1800 gün prim ödeme şartı aranmaktadır.

Engelli Çalışanlara Özel Emeklilik İmkanı

%40 ve üzeri engelli olan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartından başlayarak, 18 yıl ve 4680 güne kadar uzanabilir.

Yıpranma Payı İle Emekliliği Hızlandırma

Ağır işlerde çalışanlar ve bazı meslek grupları, yıpranma payı ile daha erken emekli olabilirler. Bu, sigortalılık sürelerine eklenen günler ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesi ile mümkündür.

Anneler İçin Özel Prim Avantajı

1 Ekim 2008'den sonra, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, ödenen primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebilir ve bu, emeklilik yaş şartından düşülür.

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