49, 50, 51 yaşına gelene muhteşem haber az evvel verildi! Emeklilik yaşınız 2 ila 6 yıl geriye çekilecek

Kısmi Emeklilik Yolu 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilik imkanından yararlanabilirler. Kadınlar için bu yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için bu imkan geçerlidir.

Malulen Emeklilik Şartları İş yapabilme gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, malulen emekli olabilirler. Bunun için en az 1800 gün prim ödeme şartı aranmaktadır.

Engelli Çalışanlara Özel Emeklilik İmkanı %40 ve üzeri engelli olan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartından başlayarak, 18 yıl ve 4680 güne kadar uzanabilir.

Yıpranma Payı İle Emekliliği Hızlandırma Ağır işlerde çalışanlar ve bazı meslek grupları, yıpranma payı ile daha erken emekli olabilirler. Bu, sigortalılık sürelerine eklenen günler ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesi ile mümkündür.

Anneler İçin Özel Prim Avantajı 1 Ekim 2008'den sonra, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, ödenen primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebilir ve bu, emeklilik yaş şartından düşülür.