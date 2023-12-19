Erken emekliliği kıl payı kaçırana ekstra formül! 3700 4600 primle 10-12 yıl SGK SSK emeklilik yaş çizelgesi

EYT DÜZENLEMESİ VE TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL EMEKLİLİK HAKLARI
EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları yerine getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor. Bu durum, 1984'te yapılan düzenleme ve sonrasında gelen sosyal güvenlik reformları ile mümkün hale geldi.
EYT düzenlemesi sayesinde, belirli prim günlerini dolduran tarım işçileri, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor.
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12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor. Bağ-Kur'lular için ise reform çalışmaları sürüyor.
Beklenen reform ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.
KISMİ EMEKLİLİKTE EKSİK PRİMLERİN BORÇLANMA YOLUYLA TAMAMLANMASI
Kısmi emeklilikte de vatandaşlar, eksik primlerini borçlanma yoluyla tamamlayabiliyor. Bu imkan, birçok çalışan için önemli bir kolaylık sağlıyor.