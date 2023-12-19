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Erken emekliliği kıl payı kaçırana ekstra formül! 3700 4600 primle 10-12 yıl SGK SSK emeklilik yaş çizelgesi

Emeklilik çalışan vatandaşların en büyük hayallerinden biri. Bu hayale ulaşmak için emeklilik hesaplamaları büyük önem taşıyor. Emeklilik yaşı hesaplaması e-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına göre değişiklik gösteren emeklilik yaşları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda sizlere detayları tek tek açıklıyoruz.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 13:32 Güncelleme 19 Aralık 2023, 13:32
Erken emekliliği kıl payı kaçırana ekstra formül! 3700 4600 primle 10-12 yıl SGK SSK emeklilik yaş çizelgesi

Çalışan vatandaşların en sık sorduğu sorular arasında "Ne zaman emekli olurum?" ve "Ne kadar maaş alırım?" bulunuyor. Bu sorular özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalıları tarafından yoğun ilgi görüyor. Emeklilik prim gün sayısı hesaplamaları, E-devlet sistemi üzerinden tüm çalışanlara sunulan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. SGK'nın hesaplama robotları ise vatandaşlara tahmini rakamları sunuyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI VE ŞARTLARI

Kısmi emeklilik olarak adlandırılan bir sistemle, 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara emeklilik yolu açılıyor. Bu sistemin ilk şartı 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak ve SSK'lı olmak.

Ayrıca 3600 prim günü (10 yıl) ve belirli bir yaş sınırını tamamlamak gerekiyor. Emekli aylığı, bu şartların hangisi son olarak gerçekleşirse, o tarihe göre belirleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ VE TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL EMEKLİLİK HAKLARI

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri, belirli şartları yerine getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli aylığı alabiliyor. Bu durum, 1984'te yapılan düzenleme ve sonrasında gelen sosyal güvenlik reformları ile mümkün hale geldi.

EYT düzenlemesi sayesinde, belirli prim günlerini dolduran tarım işçileri, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor.

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12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4500'e, yani 12.5 yıla çıkıyor. Bağ-Kur'lular için ise reform çalışmaları sürüyor.

Beklenen reform ile prim gün şartının 9000'den 7200'e düşmesi ve kısmi emeklilikte de 4500 güne indirilmesi gündemde.

KISMİ EMEKLİLİKTE EKSİK PRİMLERİN BORÇLANMA YOLUYLA TAMAMLANMASI

Kısmi emeklilikte de vatandaşlar, eksik primlerini borçlanma yoluyla tamamlayabiliyor. Bu imkan, birçok çalışan için önemli bir kolaylık sağlıyor.

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