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SGK'dan piyasanın yarısına fiyatlarla satışta! SGK'dan satılık kelepir 2.el araba ilanları görücüye çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetine geçen çeşitli taşınır ve taşınmaz malları, avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu haberimizde SGK tarafından yayımlanan ikinci el araba, arsa, konut ve iş yeri ilanları hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. İhalelere katılım koşulları, satışa çıkan gayrimenkullerin ve araçların özellikleri ve ihale sürecine dair tüm bilgiler burada.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 16:07 Güncelleme 18 Aralık 2023, 16:07
SGK’dan piyasanın yarısına fiyatlarla satışta! SGK’dan satılık kelepir 2.el araba ilanları görücüye çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetine geçen çeşitli taşınır ve taşınmaz malları avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu makalede, SGK tarafından yayımlanan ikinci el araba, arsa, konut ve iş yeri ilanları hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. İhaleye katılım koşulları, satışa sunulan gayrimenkullerin ve araçların özellikleri, ve ihale süreci hakkında tüm bilgileri burada inceleyeceğiz.

SGK'nın Satışa Sunduğu Taşınır ve Taşınmaz Mallar

SGK'nın elinde bulunan ve satışa çıkarılan taşınır mallar arasında motosikletler ve ikinci el araçlar bulunuyor. Taşınmaz mallar ise arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evlerden oluşuyor. Bu mallar, farklı illerde yer almakta ve ihale yoluyla satışa sunulmaktadır.

İhale İle Satılacak Malların Özellikleri

  • Taşınır Mallar: İkinci el araçlar ve motosikletler
  • Taşınmaz Mallar: Arsa, tarla, iş yeri, dükkan, apartman dairesi ve bahçeli kargir evler

SGK İhalelerinde Avantajlı Fiyatlar

SGK'nın ihaleleri, piyasa fiyatlarının oldukça altında gerçekleşmektedir. Bu, alıcılar için büyük bir fırsat oluşturmakta ve ekonomik fiyatlarla gayrimenkul veya araç sahibi olma imkanı sunmaktadır.

İhale Fiyatları

  • Fiyatlar, piyasa değerinin yarısının bile altında olabilir.
  • İhaleler, farklı illerdeki gayrimenkuller ve araçlar için düzenlenmektedir.

SGK'dan Araç Alımı: Başvuru Süreci

SGK tarafından satışa sunulan gayrimenkuller ve araçlar için ilanlar, SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Bu ilanlar, almak isteyen kişilere detaylı bilgiler sunmakta ve başvuru süreci hakkında yönlendirme yapmaktadır.

Başvuru Yapılacak Yerler

  • İlanlar, SGK'nın resmi internet sitesi SGK GOV TR üzerinden yayımlanmaktadır.
  • Her ilan, detaylı bilgiler içermekte ve başvuru için gerekli tüm bilgileri sağlamaktadır.

İhalelere Katılım Koşulları

İhalelere katılmak isteyen bireylerin, belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullar genellikle ihale türüne ve satılacak mala göre değişiklik gösterebilir.

Katılım İçin Gerekenler

  • İhale şartnamesinin okunması ve anlaşılması
  • Belirlenen başvuru tarihlerine uyum sağlanması
  • Gerekli belgelerin hazırlanması ve sunulması

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

SGK'dan Satılık Kelepir 2.El Araba İlanları

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