NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 7.500 TL, 9.000 TL, 9.200 TL ve 12.500 TL maaşa ek yatıyor

E-Devlet Üzerinden Banka Değişikliği Yapma Rehberi

E-Devlet sistemi, kullanıcılarına birçok kolaylık sağlayarak, zaman ve enerji tasarrufu yapmalarını sağlar. Bu olanaklardan biri de emekli maaşlarının banka değişikliğidir. Eğer emekli maaşınızı farklı bir bankaya, şubeye ya da PTT'ye aktarmak istiyorsanız, bu işlemi e-devlet sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.