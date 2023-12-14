NETLEŞTİ! Ödemeler az önce açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 7.500 TL, 9.000 TL, 9.200 TL ve 12.500 TL maaşa ek yatıyor

Emekliler için sunulan cazip promosyon teklifleri, emeklilerin maaşlarını hangi bankaya taşıyacaklarına karar verirken önemli bir etken haline geldi.
Emekliler için sunulan cazip promosyon teklifleri, emeklilerin maaşlarını hangi bankaya taşıyacaklarına karar verirken önemli bir etken haline geldi.
Akbank, emekli maaşını kendi bünyesine taşımayı tercih eden müşterilerine toplamda 12.000 TL'ye varan ödüller sunuyor. Bu kampanya kapsamında, 10.000 TL nakit promosyon ve 2.000 TL'lik chip-para teklif ediliyor. Bu teklif, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları ve alışverişlerinde ekstra avantajlar elde etmeleri için tasarlandı.
İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Bu teklif, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarını sağlamak için cazip bir fırsat oluşturuyor.
ING, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere toplamda 12.500 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Bu geniş kapsamlı kampanya, emeklilerin finansal esnekliklerini artırmayı amaçlıyor.
Garanti BBVA, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyonların yanı sıra 1.000 TL bonus sunuyor. Ayrıca, maaşını mobil uygulama üzerinden taşıyanlar için özel fırsatlar bulunuyor.
QNB Finansbank, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında, EYT'lilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülleri sunuluyor.
Yapı Kredi, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 9.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Bu teklif, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını desteklemek ve onlara ek avantajlar sağlamak için tasarlanmıştır.
E-Devlet sistemi, kullanıcılarına birçok kolaylık sağlayarak, zaman ve enerji tasarrufu yapmalarını sağlar. Bu olanaklardan biri de emekli maaşlarının banka değişikliğidir. Eğer emekli maaşınızı farklı bir bankaya, şubeye ya da PTT'ye aktarmak istiyorsanız, bu işlemi e-devlet sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
İşlem adımları oldukça basittir ve aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır:
İlk adım olarak, e-devlet sisteminin internet sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir.
Eğer daha önce e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız, sistem sizi otomatik olarak kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecektir.
Kimlik doğrulama işlemi için, TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz gerekecektir.
Giriş işlemini tamamladıktan sonra, sistem sizi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sayfasına yönlendirecektir.
Burada, hangi kurumdan emekli olduğunuzu belirten seçenekler arasından, banka ve adres değişikliği seçeneğine tıklayarak işleme devam edebilirsiniz.
Açılan sayfada kişisel kimlik bilgilerinizi gördükten sonra, sol tarafta yer alan banka/şube değişikliği seçeneğine tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.