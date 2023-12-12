EYT’li olamayana kademeli emeklilik geliyor: O tarihler öncesi sonrası sigortalı olanlara müjde! İşte o tablo

AK Parti'nin EYT düzenlemesi, emeklilik koşullarında önemli değişikliklere yol açtı. Bu yeni düzenlemeler, emeklilik planlaması yapan bireyler için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Hem EYT paketinden yararlananlar hem de bu haktan mahrum kalanlar için farklı emeklilik koşulları ve kademeli geçiş süreçleri belirlenmiş durumda.

8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar için Emeklilik Şartları 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenleme sonucunda, yaklaşık 3 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu ve bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, bu tarihten önce sigortalı olanları kapsıyor ve yaş şartını ortadan kaldırıyor.