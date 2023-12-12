EYT’li olamayana kademeli emeklilik geliyor: O tarihler öncesi sonrası sigortalı olanlara müjde! İşte o tablo

Emeklilikte Uygulanan Kanun Hükümleri
Hizmet akdiyle çalışanların emekli olabilmeleri için hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlük tarihinden önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için, bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak ve bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.
Kadın ve Erkekte Emeklilik Yaş Şartı
İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibi belirleniyor:
- 8/9/1999 ve öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar, EYT kanunu kapsamına giriyor. 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor.
- Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için kademeli geçiş süreci öngörülüyor.
EYT'li Olamayanlar İçin Şartlar
8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar için şartlar şöyle:
- Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.
- Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.
30/4/2008'den sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar için ise 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli.
5510 Sayılı Kanun ve Emeklilik Koşulları
- 01.01.2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.
- 01.01.2036 tarihinden sonra, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılıyor.
Faruk Erdem/ Takvim.com.tr