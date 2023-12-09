SGK giriş senesine göre 3600 ve 5400 günle emeklilik ayyuka çıktı! Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun

SGK'nın yıpranma payı olan meslekler listesi, tehlikeli ve zor şartlarda çalışan kişilere erken emeklilik fırsatı sunmaktadır. Bu liste, özellikle kısa sürede emekli olmak isteyenler için önemli bir yol gösterici olup, erken emeklilik imkanı sunan meslek gruplarını ve şartlarını açıkça belirtmektedir. Yıpranma payı ve fiili hizmet süresi zammı uygulamaları, bu mesleklerde çalışanların emeklilik süreçlerini hızlandırmakta ve daha erken yaşta emeklilik imkanı sağlamaktadır.
Erken Emeklilik için Yapılan Yasal Düzenlemeler
SGK, tehlikeli ve zor şartlarda çalışan meslek gruplarına yönelik erken emeklilik hakkı tanımıştır. Bu düzenleme, tehlikeli mesleklerde çalışmayı teşvik etmek ve çalışanlar arasında adaleti sağlamak amacıyla yapıldı. SGK tarafından belirlenen 45 meslek grubunda çalışanlar, diğer meslek gruplarına göre daha kısa sürede emekli olma hakkına sahip olacaklar.
SGK Yıpranma Payı Olan Meslekler 2023 Listesi
2023 yılında SGK Yıpranma Payı Genelgesi kapsamında belirlenen mesleklerde çalışan kişiler, 5 ila 10 yıl daha erken emekli olabilecekler. Yayımlanan listede yer alan 45 meslek, daha tehlikeli, stresli ve yorucu olarak değerlendirilmekte olup, bu mesleklerde çalışanlar, diğer çalışanlara göre daha az sürede emekliliğe hak kazanacaklar.