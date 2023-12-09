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SGK giriş senesine göre 3600 ve 5400 günle emeklilik ayyuka çıktı! Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik imkanı sunan meslekler listesini yayımladı. Bu liste, özellikle 10 senede emekli olmak isteyen kişilere yönelik bir formül içeriyor. Kanuni düzenlemeler sonucunda emekli olmanın zorlaştığı bu dönemde, SGK'nın paylaştığı Yıpranma Payı Olan Meslekler Listesi 2022, tehlikeli meslek gruplarındaki çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 15:49 Güncelleme 09 Aralık 2023, 15:49
SGK giriş senesine göre 3600 ve 5400 günle emeklilik ayyuka çıktı! Erken emeklilik için bu meslekleri seçin, 10 senede emekli olun

SGK'nın yıpranma payı olan meslekler listesi, tehlikeli ve zor şartlarda çalışan kişilere erken emeklilik fırsatı sunmaktadır. Bu liste, özellikle kısa sürede emekli olmak isteyenler için önemli bir yol gösterici olup, erken emeklilik imkanı sunan meslek gruplarını ve şartlarını açıkça belirtmektedir. Yıpranma payı ve fiili hizmet süresi zammı uygulamaları, bu mesleklerde çalışanların emeklilik süreçlerini hızlandırmakta ve daha erken yaşta emeklilik imkanı sağlamaktadır.

Erken Emeklilik için Yapılan Yasal Düzenlemeler

SGK, tehlikeli ve zor şartlarda çalışan meslek gruplarına yönelik erken emeklilik hakkı tanımıştır. Bu düzenleme, tehlikeli mesleklerde çalışmayı teşvik etmek ve çalışanlar arasında adaleti sağlamak amacıyla yapıldı. SGK tarafından belirlenen 45 meslek grubunda çalışanlar, diğer meslek gruplarına göre daha kısa sürede emekli olma hakkına sahip olacaklar.

SGK Yıpranma Payı Olan Meslekler 2023 Listesi

2023 yılında SGK Yıpranma Payı Genelgesi kapsamında belirlenen mesleklerde çalışan kişiler, 5 ila 10 yıl daha erken emekli olabilecekler. Yayımlanan listede yer alan 45 meslek, daha tehlikeli, stresli ve yorucu olarak değerlendirilmekte olup, bu mesleklerde çalışanlar, diğer çalışanlara göre daha az sürede emekliliğe hak kazanacaklar.

SGK Fiili Hizmet Kodları ve Emeklilik Süreci

SGK fiili hizmet süresi zammı, erken emekliliğe ulaşmak için önemli bir araçtır. Bu uygulama kapsamında, belirli mesleklerde çalışanların hizmet sürelerine ek prim gün sayısı ilave ediliyor. Bu ek günler sayesinde, çalışanlar daha kısa sürede gerekli prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabiliyorlar.

Maden Çalışanlarına Tanınan Erken Emeklilik Hakkı

Yayımlanan listede maden işçileri için en yüksek ek gün prim sayısı tanımlandı. Maden işçilerine çalıştıkları sürelere ek olarak 180 günlük prim ödemesi yapılıyor. Bu durum, maden işçilerine 5 yıl çalışarak emekli olma hakkı sunuyor. Yıpranma payı ile beraber, maden işçileri 50 yaş yerine 43 yaşında emekli olabiliyorlar.

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