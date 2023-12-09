Herkes dikkat kesildi! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK tablosunda kendi durumunuza bakın

1999 - 2008 Arası ve 2008 Sonrası İşe Girenler 1999 ile 2008 yılları arasında SGK prim ödemesini başlatanlar, erken emeklilik hakkı için 4500 gün prim ödeme ve 25 yıl sigortalılık şartlarına tabi tutulurlar. 2008 yılından sonra işe girenler ise erken emeklilik hakkı için 25 yıl sigortalılık süreci ve 5400 gün prim ödeme şartına tabi tutulurlar. Yaş şartı ise kişinin 5400 gün ve 25 yıl şartlarını sağladığı tarihe göre belirlenir. Eğer bu şartlar 2035 yılında yerine getirilirse, kişi 60 yaşında emekli olabilir. Ancak şartlar daha sonraki yıllarda sağlanırsa emeklilik yaşı 65'e kadar çıkabilir.

Başka Erken Emeklilik Yolları Var Mı? Evet, SGK'nın açıkladığı yıpratıcı meslekler listesinde çalışanlar, erken yaşta emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu mesleklerde çalışanlara ek prim uygulanır. Ayrıca, sağlığını kaybedenler veya iş gücü oranı düşenler için 10 yıl sigortalılık süreci ve 1800 gün prim ödeme şartları da erken emeklilik hakkını elde etmelerine olanak sağlar.

Erken emeklilik için başvuru nasıl yapılır? Erken emeklilik için başvuru yapmak isteyenler, SGK İl Müdürlüğü'ne emeklilik dilekçesi vermelidirler. Dilekçe vermeden önce belirlenen şartları yerine getirmek gerekmektedir. SGK'nın yıpratıcı meslekler listesi neleri kapsar? SGK'nın yıpratıcı meslekler listesi, belirli mesleklerde çalışanları içerir ve bu mesleklerde çalışanlara erken emeklilik hakkı tanır. Liste, SGK tarafından düzenli olarak güncellenir. Erken emeklilik için sağlık sorunları olanlar nasıl başvuruda bulunabilirler? Sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik başvurusu yapmak isteyenler, ilgili sağlık belgeleri ve raporları ile SGK'ya başvurmalıdır. Bu belgelerin incelenmesi sonucunda erken emeklilik hakkı değerlendirilir. Erken emeklilik için gereken primleri öğrenmek mümkün mü? Evet, SGK'nın resmi web sitesinde güncel prim bilgileri ve hesaplayıcılar bulunmaktadır. Bireyler, kendi prim durumlarını ve erken emeklilik için gereken primleri bu hesaplayıcılar aracılığıyla öğrenebilirler. SGK listeyi açıkladı! Bu 18 hastalığa yakalanan direkt emekli oluyor Bu 45 mesleği yapan erken emekli olacak!