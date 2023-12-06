Toplu para öde anında hemen emekli ol! Erken emekli olmanın yöntemi açıklandı

Tıp doktorları ve diğer uzmanlık alanlarında eğitim alan kişiler, bu eğitim sürelerini borçlanabilirler. Bu, sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için büyük bir avantajdır.

Staj Süreleri

Hukuk alanında staj yapanlar bu süreleri borçlanabilir ve emeklilik hedeflerine daha çabuk ulaşabilirler.

Diğer Borçlanma Yolları

Bunların dışında, grev ve lokavt süreleri, hekimlerin fahri asistanlık süreleri, seçim kanunlarına göre istifa edenler ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar için de borçlanma imkanları bulunmaktadır. Ayrıca, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler de bu süreleri borçlanabilirler.