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SGK anında emekli edip maaş bağlıyor! Yüzde 60 oranında çıkarsa...

Türkiye'de çalışanlar arasında en yaygın görülen sağlık sorunlarının başında bel ve boyun fıtığı bulunuyor. Bu rahatsızlıklar, vatandaşların iş gücü ve çalışma performansı üzerinde doğrudan etki yapıyor. Bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, malulen emeklilik hakları açısından önemli bir yere sahip.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 10:14 Güncelleme 06 Aralık 2023, 10:14
SGK anında emekli edip maaş bağlıyor! Yüzde 60 oranında çıkarsa...

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden çalışanların, yaş ve diğer koşullara bakılmaksızın emekli edilmesini sağlayan bir haktır. Bu hak, iş hayatında yer alan her çalışan için geçerlidir.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar

Malulen emeklilik için bazı temel şartlar bulunmaktadır:

  • En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemesi gereklidir.
  • Başvurulan hastalıkların, ilk işe giriş tarihinden sonra ortaya çıkmış olması şarttır.
  • Malulen emeklilik için en önemli koşul, yüzde 60'lık iş gücü kaybıdır.
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SGK Sağlık Kurulu

Malulen emeklilik başvurusu için kişiye uygulanan sağlık taraması raporu, SGK Sağlık Kurulu'na gönderilir. Eğer Sağlık Kurulu, kişinin yüzde 60 oranında iş gücü kaybına uğradığını tespit ederse, malulen emeklilik hakkı tanınır.

Bel ve Boyun Fıtığı Olan Çalışanlar için Malulen Emeklilik

Bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanların sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alır. Bu hastalıkların malulen emekliliğe etkisi, vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. SGK, malulen emeklilikte hastalık ayrımı yapmaz. Eğer bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanın iş gücünü yüzde 60 oranında azaltıyorsa, malulen emeklilik hakkı verilir. Hastalığın yanı sıra diğer sağlık sorunları da iş gücü kaybı oranına dahil edilir. Toplamda yüzde 60'lık bir iş gücü kaybı tespit edilirse, çalışana hemen emeklilik ve maaş hakkı tanınır.

Türkiye'de bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanların en sık karşılaştığı sağlık problemleri arasında yer alıyor. Bu hastalıkların malulen emekliliğe etkisi büyük olup, çalışanların bu haklardan yararlanabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor. SGK Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesiyle, yüzde 60'lık bir iş gücü kaybının tespit edilmesi durumunda, çalışanlar malulen emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu durum, çalışanların sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları hafifletme ve onlara ekonomik destek sağlama açısından önemli bir imkân sunuyor.

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