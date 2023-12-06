SGK anında emekli edip maaş bağlıyor! Yüzde 60 oranında çıkarsa...

Bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanların sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alır. Bu hastalıkların malulen emekliliğe etkisi, vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. SGK, malulen emeklilikte hastalık ayrımı yapmaz. Eğer bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanın iş gücünü yüzde 60 oranında azaltıyorsa, malulen emeklilik hakkı verilir. Hastalığın yanı sıra diğer sağlık sorunları da iş gücü kaybı oranına dahil edilir. Toplamda yüzde 60'lık bir iş gücü kaybı tespit edilirse, çalışana hemen emeklilik ve maaş hakkı tanınır.

Türkiye'de bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar, çalışanların en sık karşılaştığı sağlık problemleri arasında yer alıyor. Bu hastalıkların malulen emekliliğe etkisi büyük olup, çalışanların bu haklardan yararlanabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor. SGK Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesiyle, yüzde 60'lık bir iş gücü kaybının tespit edilmesi durumunda, çalışanlar malulen emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu durum, çalışanların sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları hafifletme ve onlara ekonomik destek sağlama açısından önemli bir imkân sunuyor.