Bu 45 mesleği yapan erken emekli olacak! SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik hakkı tanınan meslekler

Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem, ülkemizdeki erken emeklilik imkanları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de bazı meslek grupları için sunulan "yıpranma payı" avantajı, çalışanların emeklilik sürelerini önemli ölçüde etkiliyor. Resmi olarak "Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)" olarak adlandırılan bu sistem, çalışanların işe başlangıç tarihlerini geriye çekerek ve çalışılan sürelere ek günler ekleyerek emeklilik haklarını daha erken kazanmalarını sağlıyor.

Maden İşçilerinin Erken Emekliliği Maden işçileri, dünyanın en tehlikeli işlerinden birini yapmaları nedeniyle özel bir yıpranma payı alıyorlar. 360 günlük çalışma süresine, 60 ila 90 gün eklenirken, madenciler için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu durum, maden işçilerini Türkiye'de en erken emekli olabilen meslek grubu yapmakta ve onlara 5 yıl içinde emeklilik hakkı tanımaktadır.