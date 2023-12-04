SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

Bu 45 mesleği yapan erken emekli olacak! SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik hakkı tanınan meslekler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı genelgesiyle bazı meslek gruplarına erken emekli olma hakkı tanıdı. Bu yeni düzenleme, çalışma şartları zor ve sağlık açısından riskli olan meslek gruplarındaki bireylerin emeklilik sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Peki, hangi meslek grupları bu haktan yararlanabiliyor ve erken emeklilik süreci nasıl işliyor? Yıpranma payı, özellikle sağlık ve güvenlik açısından zorlu koşullarda çalışan meslek gruplarına yöneliktir. Bu sistem, çalışma süresince maruz kalınan zorluklar ve riskler göz önünde bulundurularak, emeklilik süresini kısaltmayı amaçlıyor. Yıpranma payı ile çalışanlar, normal emeklilik süresinden daha erken, hizmet sürelerine eklenen günler sayesinde emeklilik haklarını elde edebiliyorlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 13:02 Güncelleme 04 Aralık 2023, 13:02
Bu 45 mesleği yapan erken emekli olacak! SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik hakkı tanınan meslekler

Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem, ülkemizdeki erken emeklilik imkanları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de bazı meslek grupları için sunulan "yıpranma payı" avantajı, çalışanların emeklilik sürelerini önemli ölçüde etkiliyor. Resmi olarak "Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)" olarak adlandırılan bu sistem, çalışanların işe başlangıç tarihlerini geriye çekerek ve çalışılan sürelere ek günler ekleyerek emeklilik haklarını daha erken kazanmalarını sağlıyor.

Erken Emeklilikten Yararlanacak Meslek Grupları

Yayımlanan liste, çeşitli sektörlerde çalışan 45 meslek grubunu kapsıyor. Bu gruplar arasında; kurşun ve arsenik işleri, cam fabrikası ve atölye çalışanları, cıva üretimi, çimento ve kok fabrikaları, termik santraller, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikaları bulunuyor. Ayrıca, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörleri de bu hakka sahip. Bu meslek gruplarındaki çalışanlar, yıpranma payı sayesinde erken emeklilik avantajından yararlanabiliyor.

Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım?
15.2 milyon emekli için duyuru yapıldı! 18-21-27 Aralık tarihlerinde hesapta olacak! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri
15.2 milyon emekli için duyuru yapıldı! 18-21-27 Aralık tarihlerinde hesapta olacak! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri

Maden İşçilerinin Erken Emekliliği

Maden işçileri, dünyanın en tehlikeli işlerinden birini yapmaları nedeniyle özel bir yıpranma payı alıyorlar. 360 günlük çalışma süresine, 60 ila 90 gün eklenirken, madenciler için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu durum, maden işçilerini Türkiye'de en erken emekli olabilen meslek grubu yapmakta ve onlara 5 yıl içinde emeklilik hakkı tanımaktadır.

Erken Emeklilik Hesaplamaları ve Süreç

Erken emeklilik hesaplamalarında, çalışanların meslek gruplarına ve çalışma koşullarına göre farklılık gösteren ek gün sayıları dikkate alınıyor. Bu ek günler, çalışanların toplam hizmet süresine eklenerek, normal emeklilik süresinden daha erken emekli olmalarını sağlıyor. Diğer meslek grupları için bu süreç, genellikle 10 yıl içinde emekli olma şansı sunuyor.

SGK'dan Yıpranma Payı: Meslekler ve Ek Gün Sayıları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma koşulları nedeniyle bazı meslek gruplarına ek prim gün sayısı tanıyarak, erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu düzenleme, özellikle sağlık ve güvenlik açısından zor koşullarda çalışan meslek gruplarını kapsıyor.

Yıpranma Payı Alan Meslek Grupları

Yıpranma payı, meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı öne çıkan meslek grupları ve onlara tanınan ek prim gün sayıları:

  • Kurşun ve Arsenik İşleri: Bu alanda çalışanlar 60 ile 90 gün arasında ek gün kazanıyor.
  • Cam Fabrika ve Atölyeleri: Cam sektörü çalışanları için ek 60 gün tanımlanmış durumda.
  • Çimento ve Kok Fabrikaları, Termik Santraller: Bu alanlarda çalışanlar için de ek 60 gün söz konusu.
  • Demir-Çelik ve Alüminyum Fabrikaları: Ağır metal işçileri için ek 60-90 gün veriliyor.
  • Madencilik - Yeraltı İşleri: Madenciler için ek 180 gün, bu alanda çalışanların erken emekliliğini sağlayacak en yüksek rakam.

Sağlık ve Güvenlik Sektörlerindeki Yıpranma Payı

  • Radyoaktif ve Radyoiyonizan İşler: Bu tehlikeli işlerde çalışanlar için ek 90 gün tanımlanmış.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı: Askeri personel için ek 90 gün öngörülmüş.
  • Emniyet, Polis, MİT, İtfaiye: Bu kritik görevlerde çalışanlar da ek 90 gün kazanıyor.
  • Basın ve Gazetecilik, TRT Haber Hizmetleri: Medya sektöründe çalışanlar için de ek 90 gün veriliyor.

Sağlık Sektöründe Yıpranma Payı

Sağlık sektöründe çalışanlar da yıpranma payından faydalanıyor. Tabipler, diş tabipleri, eczacılar, hemşireler ve diğer sağlık teknisyenleri için ek 60 gün tanımlanmış durumda.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İSEDAK’n 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 4 Aralık İstanbul, Bursa’da az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kocaeli, Edirne, Yalova...
CHP ile HDP arasında pazarlık kızışıyor! Özgür Özel’in Bekliyoruz çıkışına Ayşegül Doğan’dan Kendi adaylarımız yanıtı
SON DAKİKA