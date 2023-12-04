Bu 45 mesleği yapan erken emekli olacak! SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik hakkı tanınan meslekler

Erken Emeklilik Hesaplamaları ve Süreç
Erken emeklilik hesaplamalarında, çalışanların meslek gruplarına ve çalışma koşullarına göre farklılık gösteren ek gün sayıları dikkate alınıyor. Bu ek günler, çalışanların toplam hizmet süresine eklenerek, normal emeklilik süresinden daha erken emekli olmalarını sağlıyor. Diğer meslek grupları için bu süreç, genellikle 10 yıl içinde emekli olma şansı sunuyor.
SGK'dan Yıpranma Payı: Meslekler ve Ek Gün Sayıları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma koşulları nedeniyle bazı meslek gruplarına ek prim gün sayısı tanıyarak, erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu düzenleme, özellikle sağlık ve güvenlik açısından zor koşullarda çalışan meslek gruplarını kapsıyor.
Yıpranma Payı Alan Meslek Grupları
Yıpranma payı, meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı öne çıkan meslek grupları ve onlara tanınan ek prim gün sayıları:
- Kurşun ve Arsenik İşleri: Bu alanda çalışanlar 60 ile 90 gün arasında ek gün kazanıyor.
- Cam Fabrika ve Atölyeleri: Cam sektörü çalışanları için ek 60 gün tanımlanmış durumda.
- Çimento ve Kok Fabrikaları, Termik Santraller: Bu alanlarda çalışanlar için de ek 60 gün söz konusu.
- Demir-Çelik ve Alüminyum Fabrikaları: Ağır metal işçileri için ek 60-90 gün veriliyor.
- Madencilik - Yeraltı İşleri: Madenciler için ek 180 gün, bu alanda çalışanların erken emekliliğini sağlayacak en yüksek rakam.
Sağlık ve Güvenlik Sektörlerindeki Yıpranma Payı
- Radyoaktif ve Radyoiyonizan İşler: Bu tehlikeli işlerde çalışanlar için ek 90 gün tanımlanmış.
- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı: Askeri personel için ek 90 gün öngörülmüş.
- Emniyet, Polis, MİT, İtfaiye: Bu kritik görevlerde çalışanlar da ek 90 gün kazanıyor.
- Basın ve Gazetecilik, TRT Haber Hizmetleri: Medya sektöründe çalışanlar için de ek 90 gün veriliyor.
Sağlık Sektöründe Yıpranma Payı
Sağlık sektöründe çalışanlar da yıpranma payından faydalanıyor. Tabipler, diş tabipleri, eczacılar, hemşireler ve diğer sağlık teknisyenleri için ek 60 gün tanımlanmış durumda.