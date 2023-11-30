SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve sorgulama: Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım?

Emeklilik, çalışanların uzun yıllar boyunca hedefledikleri önemli bir dönemdir. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında "ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu gelmektedir. Emekli maaşı hesaplaması, ödenen prim miktarı ve çeşitli kriterlere göre değişiklik gösterir. Hesaplama sürecinde dikkate alınması gereken başlıca faktörler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaştır. Türkiye'de 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç farklı sigorta sistemi bulunmaktadır. SGK, emeklilik hesaplaması yapmak isteyenler için bir emeklilik hesaplama robotu sunar. Ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden de emekli maaşı hesaplaması yapılabilir. İşte SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve sorgulama...