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Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve sorgulama

Emeklilik, çalışanların uzun yıllar boyunca hedefledikleri önemli bir dönemdir. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında "ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu gelmektedir. Emekli maaşı hesaplaması, ödenen prim miktarı ve çeşitli kriterlere göre değişiklik gösterir. Hesaplama sürecinde dikkate alınması gereken başlıca faktörler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaştır. Türkiye'de 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç farklı sigorta sistemi bulunmaktadır. SGK, emeklilik hesaplaması yapmak isteyenler için bir emeklilik hesaplama robotu sunar. Ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden de emekli maaşı hesaplaması yapılabilir. İşte SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve sorgulama...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 11:48 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:48
Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama ekranı ve sorgulama

SGK kapsamında, çalışanların hangi sigorta sistemine dahil olduklarına göre emekli maaşı hesaplaması yapılır. Bu sistemler 4A, 4B ve 4C şeklinde sınıflandırılır. Maaş hesaplama, çalışılan sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplamasıyla başlar ve prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi faktörler dikkate alınır. Emekli maaşı hesaplamak isteyenler, SGK'nın emekli maaş hesaplama robotunu kullanabilirler.

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4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Hesaplama

4B Bağ-Kur emekli maaşı hesaplaması için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak, alacakları maaş miktarını öğrenebilirler. E-devlet üzerinden 4B emekli aylık hesaplama sayfası, gerekli bilgilerin girilmesiyle kullanıcılara maaş hesaplaması yapma imkanı sunar.

Emekli Maaşı Hesaplama: Adım Adım Yönergeler

Emekli maaşı hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine gidin.
  • T.C. Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adınızı, Nüfus ilinizi, Doğum tarihinizi girin.
  • 'Sorgula' butonuna basarak emeklilik hesaplamasını gerçekleştirin.

4B Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

4B emekli maaşı hesaplama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • uyg.sgk.gov.tr adresine gidin.
  • TC Kimlik numaranızı, Kurum bilgisini ve güvenlik kodunu girin.
  • Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

4C emekli maaşı hesaplama için:

  • uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine gidin.
  • Doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, 4A çalışma sürenizi ve diğer gerekli bilgileri girin.
  • Hesapla butonuna basarak emeklilik hesaplamanızı yapın.

Ne Zaman Emekli Olurum?

Emeklilik yaşı hesaplama için SGK'nın uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada cinsiyet, doğum tarihi, maluliyet, hizmete başlama tarihi gibi bilgileri girerek, ne zaman emekli olabileceğinizi sorgulayabilirsiniz.

Emekli Maaşım Ne Kadar Olacak?

SGK bünyesindeki kişiler, emekli maaşlarını, hizmet dökümlerini ve emeklilik tarihlerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler. Bu platform, emeklilik hesaplamaları için kullanışlı ve güncel bilgiler sunmaktadır.

Bu detaylı rehber, emeklilik sürecindeki kişilere emekli maaşı hesaplama ve ne zaman emekli olacaklarına dair net bilgiler sağlamaktadır. Emeklilik planlaması yaparken bu bilgiler, doğru ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve emeklilik yaşı hesaplama için tıklayınız

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