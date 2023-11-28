SGK prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır, hesaplanır, nereden öğrenilir?

SGK Web Sitesi Üzerinden Sorgulama
SGK'nın kendi web sitesi üzerinden de prim gün sorgulaması yapılabilmektedir. Bu sorgulama, kişisel bilgilerin girilmesi ve ilgili yönergelerin takip edilmesiyle gerçekleştirilir.
SGK Hizmet Dökümünde Yer Alan Bilgiler
SGK hizmet dökümünde, çalışanın iş hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgiler yer alır:
- İlk işe giriş tarihi,
- Çalışılan her kurum için giriş-çıkış tarihleri,
- Ödenen aylık prim miktarı ve gün sayısı,
- Brüt kazanç ve yapılan kesintiler,
- Toplam hizmet süresi.
Barkodlu SGK Hizmet Dökümü Çıktısı Alma
SGK hizmet dökümünün barkodlu bir çıktısı alınarak, resmi işlemlerde kullanılabilir. Bu çıktı, e-Devlet veya SGK web sitesi üzerinden hizmet dökümü sorgulaması yapıldıktan sonra alınabilir.