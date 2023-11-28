SGK prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır, hesaplanır, nereden öğrenilir?

Her çalışanın emekliliğe adım atabilmesi için belirli bir SGK prim gün sayısına ulaşması gerekmektedir. Bu sayı, emeklilik haklarının kazanılmasında kritik bir rol oynar ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olmaları, emeklilik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.