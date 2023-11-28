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SGK prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır, hesaplanır, nereden öğrenilir?

Emeklilik, her çalışanın hayatındaki önemli bir dönüm noktasıdır ve bu sürece hazırlık yapmak, SGK prim gün sayısını doğru bir şekilde hesaplamayı gerektirir. Bu haberde, çalışanların en sık sorduğu soruları ele alarak, SGK prim gün sayısı hesaplama, sorgulama ve hizmet dökümü süreçlerine dair kapsamlı bilgiler verdik. Bu bilgiler, emeklilik yolculuğunda önemli bir rehber niteliğinde olup, çalışanların bu süreci daha bilinçli ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 12:15 Güncelleme 28 Kasım 2023, 12:15
SGK prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır, hesaplanır, nereden öğrenilir?

Her çalışanın emekliliğe adım atabilmesi için belirli bir SGK prim gün sayısına ulaşması gerekmektedir. Bu sayı, emeklilik haklarının kazanılmasında kritik bir rol oynar ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olmaları, emeklilik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar.

SGK Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

SGK prim gün sayısı, çalışanın iş hayatı boyunca ödediği primlerin toplam gün sayısına dayanmaktadır. Bu hesaplama, çalışanın ilk işe başlama tarihinden itibaren tüm çalışma sürelerini kapsar ve her bir işyerindeki çalışma günlerinin toplamını içerir.

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Bu formu teslim eden 12 yılda erken emeklilik hakkı elde ediyor
Bu formu teslim eden 12 yılda erken emeklilik hakkı elde ediyor
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SGK Prim Günü ve Hizmet Dökümü Sorgulama Yöntemleri

SGK prim günü ve hizmet dökümü sorgulaması, günümüzde dijital platformlar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sorgulamalar için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

E-Devlet Üzerinden SGK Prim Günü Sorgulaması

  1. E-Devlet Girişi: www.turkiye.gov.tr adresine gidilerek, e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapılır.
  2. E-Hizmetler Menüsü: Ana sayfadaki 'E-Hizmetler' bölümüne tıklanarak, 'Sosyal Güvenlik Kurumu' seçeneği seçilir.
  3. SGK Prim Gün Sorgulama: SGK ile ilgili tüm hizmetler bu bölüm altında yer almakta olup, buradan prim gün sayısı ve hizmet dökümü sorgulanabilir.

SGK Web Sitesi Üzerinden Sorgulama

SGK'nın kendi web sitesi üzerinden de prim gün sorgulaması yapılabilmektedir. Bu sorgulama, kişisel bilgilerin girilmesi ve ilgili yönergelerin takip edilmesiyle gerçekleştirilir.

SGK Hizmet Dökümünde Yer Alan Bilgiler

SGK hizmet dökümünde, çalışanın iş hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgiler yer alır:

  • İlk işe giriş tarihi,
  • Çalışılan her kurum için giriş-çıkış tarihleri,
  • Ödenen aylık prim miktarı ve gün sayısı,
  • Brüt kazanç ve yapılan kesintiler,
  • Toplam hizmet süresi.

Barkodlu SGK Hizmet Dökümü Çıktısı Alma

SGK hizmet dökümünün barkodlu bir çıktısı alınarak, resmi işlemlerde kullanılabilir. Bu çıktı, e-Devlet veya SGK web sitesi üzerinden hizmet dökümü sorgulaması yapıldıktan sonra alınabilir.

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