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EYT'li olamayana kademeli emeklilik! O kişilere piyango vuracak 1999 2000 2008 önce sonra tablo geldi! İşte emekli olacağınız yaş

Emeklilik, her çalışanın hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de emeklilik sistemi, özellikle 1999 yılında yapılan yasal düzenlemelerle önemli değişikliklere uğramıştır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, uzun zamandır gündemde olan ve birçok vatandaşımızı yakından ilgilendiren bir meseledir. 1999 yasası öncesinde sigorta girişi olanlar için yapılan son düzenleme ile yaş şartı kaldırılmış, bu durumda olan yaklaşık 2 milyon vatandaşımız emeklilik haklarını elde etmiştir. Bu düzenlemenin, EYT'li olmayan sigortalılar için de kademeli bir yaş şartı getirdiğini belirtmek önemlidir.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 12:35 Güncelleme 28 Kasım 2023, 12:35
EYT’li olamayana kademeli emeklilik! O kişilere piyango vuracak 1999 2000 2008 önce sonra tablo geldi! İşte emekli olacağınız yaş

1999 yılında yapılan yasal düzenleme, emeklilik şartlarında önemli değişiklikler getirmiştir. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamladıkları takdirde, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkına sahip olabilmektedirler. Bu durum, yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı doğrudan etkilemekte ve bu sayının gelecek yıllarda 5 milyona ulaşması beklenmektedir.

Kademeli Yaş Şartları ve İşe Giriş Tarihlerinin Önemi

Emeklilikte kademeli yaş şartları, sigortalıların işe giriş tarihlerine göre belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayan sigortalılar için yaşlılık aylığına hak kazanmak, belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına bağlıdır. 23 Mart 2002 tarihinde ise, kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş şartı ile birlikte belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı gerekmektedir. Bu tarihten sonra işe başlayanlar için ise 5510 sayılı Kanunun getirdiği şartlar geçerlidir.

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EYT'li Olamayanlar İçin Emeklilik Şartları

EYT'li olmayanlar için belirlenen emeklilik şartları, 8/9/1999 - 30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayan sigortalıları kapsamaktadır. Bu dönemde sigortalı olan kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve belirli bir prim gün sayısını tamamlamak gerekmektedir.

5510 Sayılı Kanun ve 2008 Sonrası Emeklilik Koşulları

30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayanlar için 5510 sayılı Kanunun emeklilik şartları geçerlidir. Bu kanuna göre, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve en az 7200 gün prim ödemiş olmak gerekmektedir. 01.01.2036 tarihinden sonra ise emeklilik için gerekli olan yaş hadleri, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığına göre belirlenir.

2008 Sonrası Emeklilik Koşulları

2008 yılından itibaren Türkiye'de emeklilik şartları, cinsiyet ve işe giriş tarihine göre belirlenmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren, kadınlar ve erkekler için farklı yaş hadleri ve prim gün sayıları öngörülmüştür. Örneğin, 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe giren kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında ve 7200 prim günü ile emekli olabileceklerdir. Bu şartlar, 2048 yılından itibaren her iki cins için de 65 yaş olarak eşitlenmektedir.

Kademeli Yaş Hadleri ve Prim Günleri

Bu düzenlemelerle beraber, emeklilik yaş hadleri ve gerekli prim gün sayıları, gelecek yıllar için kademeli olarak artırılmıştır. Örneğin, 2036 yılında işe başlayan bir kadın veya erkek, 7200 prim gününü tamamladığında sırasıyla 59 ve 61 yaşında emekli olabilecektir. Bu yaş hadleri, 2047 yılına kadar her yıl bir yaş artacak şekilde düzenlenmiştir.

5400 Gün Prim Şartı ve Kademeli Uygulama

Bununla birlikte, emeklilik için alternatif bir prim günü şartı da getirilmiştir. 5400 prim günü ile emeklilik, 2036 yılından itibaren belirli yaş hadlerine bağlı olarak uygulanacaktır. Bu şart, 2008 ve 2008 sonrası dönemlerde işe başlayanlar için farklılık göstermektedir. Örneğin, 2008 ile 2015 arasında işe başlayanlar için prim gün sayısı, her yıl 100'er gün artırılarak kademeli olarak uygulanmaktadır.

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