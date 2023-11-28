5.000 TL ikramiye bu ay mı yoksa Aralık ayında mı hesaplara geçecek? Çalışan, Bağkur ve çiftçi SGK (4A, 4B, 4C) emeklilerine ikramiye yattı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla, çalışan ve çiftçi emeklilerine de benzer bir ikramiye ödemesinin yapılacağı müjdesi verildi. Bu açıklama, 4 milyon 689 bin emekliyi kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede yankı buldu. Peki Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve çiftçi emeklilerine 5 bin TL ikramiye Kasım'da mı Aralık ayında mı hesaplara yatacak? İşte ödemelerde son durum...

Çalışan Ve Çiftçi Emeklilerine 5.000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak?

Çalışan SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve çiftçi emeklileri için belirlenen bu 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinin takvimi ve detayları büyük bir merak konusu oldu. Emeklilerin bu ödemeden ne zaman ve nasıl faydalanabileceği, gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında yaptığı açıklamada, bu özel ikramiye ödemesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Erdoğan'ın açıklamaları, özellikle ilk düzenlemeden faydalanamayan emekliler için umut verici oldu.