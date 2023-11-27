SGK’ya ödemelerini yapanlar 6 yıla kadar emekliliği öne çekebiliyor! Erken emeklilikte herkesin gözden kaçırdığı detay

Erkek sigortalılar için askerlik borçlanması, bir yıla kadar süre kazandırabilir. Bu, askerlik süresinin, emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi anlamına gelir.

Doğum Borçlanması

Kadın sigortalılar için ise doğum borçlanması büyük bir avantaj sağlıyor. Her bir doğum için 2 yıl, toplamda ise en fazla 3 çocuk için 6 yıla kadar prim eksiği borçlanarak tamamlanabilir. Bu durum, kadınların erken emeklilik şansını artırıyor.

Doğum borçlanmasında, 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) üst sınır bulunuyor. Ancak anneler, ihtiyaçlarına göre daha az gün için de borçlanma yapabilirler. Örneğin, sadece 100 gün borçlanma da mümkündür. Bu esneklik, annelerin ihtiyaçlarına göre borçlanmalarını şekillendirmelerine olanak tanır.