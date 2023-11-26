SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz: 1991 1995 1998 2001 2008 2016!

Tablo Nasıl Kullanılır?

Emeklilik hesaplamalarında bu tablonun kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, sigorta primi ödeme başlangıç tarihinizi bilmeniz gerekmektedir. Bu tarih, SGK kayıtlarınızda yer alan ve ilk sigorta primi ödemenizin yapıldığı tarihtir. Daha sonra, yukarıda belirtilen tablolardan, ilgili tarih aralığını bulun ve bu tarihe göre gerekli prim gün sayısını ve emeklilik yaşınızı tespit edin.

www.turkiye.gov.tr üzerinde, "SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim?" başlıklı bir hizmet bulunmaktadır. Bu hizmet, vatandaşların emeklilik tarihlerini öğrenmelerine olanak tanır. Bu hizmetten faydalanmak için, kullanıcıların e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.