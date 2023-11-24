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1991 1995 1998 2001 2008 2016! SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen emeklilik yaş şartları, sigorta primi ödeme başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Bu kılavuz, sigorta başlangıç tarihlerine göre erken emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını detaylandırmakta ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 15:40 Güncelleme 24 Kasım 2023, 15:40
1991 1995 1998 2001 2008 2016! SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Erken emeklilik, çeşitli tarih aralıklarında sigorta primi ödeme başlangıcı olan bireyler için farklı şekillerde etkilenmektedir. Özellikle, 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödeme başlangıcı olanlar için emeklilik yaşı daha yüksekken, 1999 öncesinde başlangıcı olanlar için daha düşük yaşlarda emeklilik mümkün olabilmektedir.

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

Kadın için,

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş

24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş

24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş

24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş

24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş

24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş

24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş

24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş

24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş

24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş

24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş

24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş

24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş

09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş

01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş

01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

Tablo Nasıl Kullanılır?

Emeklilik hesaplamalarında bu tablonun kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, sigorta primi ödeme başlangıç tarihinizi bilmeniz gerekmektedir. Bu tarih, SGK kayıtlarınızda yer alan ve ilk sigorta primi ödemenizin yapıldığı tarihtir. Daha sonra, yukarıda belirtilen tablolardan, ilgili tarih aralığını bulun ve bu tarihe göre gerekli prim gün sayısını ve emeklilik yaşınızı tespit edin.

www.turkiye.gov.tr üzerinde, "SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim?" başlıklı bir hizmet bulunmaktadır. Bu hizmet, vatandaşların emeklilik tarihlerini öğrenmelerine olanak tanır. Bu hizmetten faydalanmak için, kullanıcıların e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Bu hizmet, Türkiye'deki vatandaşların emeklilik hesaplamalarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanıcıların sisteme giriş yaparak kendi durumlarına özgü emeklilik tarihlerini ve şartlarını öğrenmeleri mümkündür. Bu sayede, bireyler emeklilik planlamalarını daha bilinçli ve doğru bir şekilde yapabilirler.

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