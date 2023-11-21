PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK 4A 4B 4C ve Bağkur'lulara bizzat açıkladı! Maaşa ek 7500 TL, 12000 TL ve 12.500 TL ödeme için düğmeye basıldı

Türkiye'de hem kamu hem de özel bankalar, Kasım ayında emeklilere yönelik çeşitli kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar, SGK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR emeklilerini kapsayarak, maaşa ek ödeme müjdeleri içeriyor. Bankalar, kart ve maaş müşterilerine yönelik farklı avantajlar sağlarken, özellikle emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere yönelik promosyonlar dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:07 Güncelleme 21 Kasım 2023, 15:07
SGK 4A 4B 4C ve Bağkur’lulara bizzat açıkladı! Maaşa ek 7500 TL, 12000 TL ve 12.500 TL ödeme için düğmeye basıldı

Türkiye'deki bankaların Kasım ayında sunduğu kampanyalar, emeklilere yönelik çeşitli finansal avantajlar sunuyor. İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi önde gelen bankaların kampanyaları, emeklilerin maaşlarını daha verimli kullanmalarına olanak tanıyor. Bu kampanyalar, emeklilerin ekonomik refahını artırmak ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli fırsatlar içeriyor. Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek, maaşlarını daha avantajlı koşullarda yönetebilir ve ekstra finansal kazançlar elde edebilirler.

İş Bankası Emekli Kampanyası

  • Kampanya Detayları: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar için 7.500 TL'ye varan promosyon sunuluyor.
  • Avantajlar: İş Bankası, emekli müşterilerine maaş transferi ile ekstra finansal faydalar sağlıyor.

Akbank Emekli Kampanyası

  • Kampanya Detayları: Akbank'a maaşını taşıyan emeklilere 10.000 TL nakit promosyon ve 2.000 TL chip-para sunuluyor. Toplamda 12.000 TL'ye varan ödül elde edilebilir.
  • Özellikler: Akbank, bu kampanyasıyla hem nakit hem de ekstra chip-para avantajları sağlıyor.

ING Emekli Kampanyası

  • Kampanya Detayları: ING'ye maaşını taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.
  • Faydalar: ING, geniş promosyon skalası ile emeklilerin dikkatini çekiyor.

Garanti BBVA Emekli Kampanyası

  • Kampanya Detayları: Garanti BBVA'ya maaşını taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ve 1.000 TL bonus veriliyor. Mobil üzerinden maaş transferi yapılması durumunda ek fırsatlar sunuluyor.
  • Avantajlar: Banka, mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ek bonuslar sağlıyor.

Yapı Kredi Emekli Kampanyası

  • Kampanya Detayları: Yapı Kredi, emekli müşterilerine 9.000 TL'ye varan promosyon teklif ediyor.
  • Ayrıcalıklar: Banka, yüksek promosyon miktarları ile emeklilere avantajlı seçenekler sunuyor.

Emekliler İçin Banka Kampanyalarının Önemi

Bu kampanyalar, özellikle nakde ihtiyacı olan emekliler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bankaların sunduğu promosyonlar ve avantajlar, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynuyor. Maaşını bankalara taşıyan emekliler, bu kampanyalar sayesinde hem nakit promosyonlardan hem de çeşitli bonuslardan yararlanabiliyorlar.

Emekliler için Finansal Planlama

  • Bu kampanyalar, emeklilerin finansal planlamalarında önemli bir yer tutuyor.
  • Nakit promosyonlar ve bonuslar, emeklilerin bütçelerine katkıda bulunuyor.
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 47. gün! Hamas’tan ateşkes mesajı geldi: İşgalcinin hedefi yine okullar ve hastaneler
SON DAKİKA