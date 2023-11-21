1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu! 2000 2008 arası 48 49 50 51 yaş şartı...

Türkiye'de emeklilik sistemi, 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayan sigortalılar için yeni bir düzenlemeye geçiyor. Bu dönemde sigortalı olanlar için belirlenen prim ödeme gün sayısı 4600 olacak ve bu sayı 5400 günü geçmeyecek. Daha sonraki yıllarda ise her yıl için 100'er gün eklenerek kademeli bir artış öngörülüyor. Bu yeni sistemle, 25 yıl sigortalılık şartı ortadan kalkarken, kısmi emeklilik seçeneği de sunuluyor. Bu değişiklikler, emeklilik koşullarını daha esnek hale getirerek, farklı dönemlerde sigortalı olan bireyler için çeşitlilik sağlıyor.
Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında dikkat çekiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için belirlenen kademeli emeklilik şartları, işe giriş tarihlerine göre farklılık gösteriyor. Bu yeni şartlar şöyle sıralanı
23 Mayıs 2002 Öncesi Sigortalılar:
15 yıl sigortalılık, 3600 prim ödeme gün sayısı, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı.
8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar:
Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 7000 gün prim ödemeli ya da 25 yıl sigortalı olup en az 4500 gün prim ödemeli.
30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalılar:
5510 sayılı Kanun'a göre, kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 7200 gün prim ödemeli.
1 Ocak 2036'dan sonra, belirlenen yaş hadlerine göre emeklilik.
Kısmi Emeklilik ve İstisnalar:
Kadınlar ve erkekler için 2036 sonrası kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl ekleniyor.
5400 gün prim ödeme şartı getiriliyor.
4 Bin 600 Gün Yeterli Olacak:
30 Nisan 2008 - 31 Aralık 2008 arası sigortalılar için 4600, sonrası için her yıl 100'er gün eklenerek prim gün sayısı artırılıyor.