1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu! 2000 2008 arası 48 49 50 51 yaş şartı...

Türkiye'de emeklilik sistemi, 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayan sigortalılar için yeni bir düzenlemeye geçiyor. Bu dönemde sigortalı olanlar için belirlenen prim ödeme gün sayısı 4600 olacak ve bu sayı 5400 günü geçmeyecek. Daha sonraki yıllarda ise her yıl için 100'er gün eklenerek kademeli bir artış öngörülüyor. Bu yeni sistemle, 25 yıl sigortalılık şartı ortadan kalkarken, kısmi emeklilik seçeneği de sunuluyor. Bu değişiklikler, emeklilik koşullarını daha esnek hale getirerek, farklı dönemlerde sigortalı olan bireyler için çeşitlilik sağlıyor.