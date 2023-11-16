ÇKS kaydı olan emekliler 5000 TL ikramiye alacak mı? Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olana 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilen ikramiye ödemeleri dün tamamlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip emeklilere ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. İşte detaylar...
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilen ikramiye ödemeleri dün tamamlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip emeklilere ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. İşte detaylar...
ÇKS KAYDI OLANLAR 5 BİN TL İKRAMİYE ALACAK MI?
Herhangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda ÇKS belgesi olan emekliler de bu haktan yararlanamayacak.
İkramiye, emekli olup çalışmayanlara ve dul ve yetimlere ödeniyor.
ÇKS NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.