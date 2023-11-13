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Kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak? ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı?

100.yıl ikramiyesi ile ilgili olarak emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, "ÇKS belgesi olanlar emekli ikramiyesi alabilecek mi?" sorusudur. 5000 TL ikramiye ödemesi, özellikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen bir maddeyle gündeme geldi, ancak bu ikramiyeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağı ifade edildi. Peki kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak? ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:06 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:06
Kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak? ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı?

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi olan emeklilerin de 5 bin TL ikramiye alıp alamayacakları, bu konuda birçok soru işaretini beraberinde getirdi. 02 Kasım 2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7464 sayılı Kanun'un 20. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 98. maddeye göre, 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ödeme yapılacağı belirtilmişti.

Çalışan Emeklilerin İkramiye Durumu

Bu kanuna göre, herhangi bir işyerinde veya kendi adına çalışmaya devam eden emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağı açıklandı. Bu durum, ÇKS belgesi olan emeklilerin de bu haktan yararlanamayacak olması anlamına geliyor.

ÇKS Belgesi Olan Emeklilere 5000 TL Yatacak Mı?

Konuyla ilgili olarak şu an itibarıyla herhangi bir resmi düzeltme ya da açıklama bulunmamaktadır. Bu durum, ÇKS belgesi olan emeklilerin ve diğer çalışan emeklilerin bekleyişini sürdürmelerine yol açıyor.

Bu gelişmeler, emeklilere yönelik ikramiye ödemelerinin kapsamı ve şartları hakkında önemli bilgiler sunuyor. ÇKS belgesi sahibi emekliler ve diğer çalışan emekliler, bu ikramiyeden yararlanamayacak olmaları nedeniyle, konuya ilişkin gelecek açıklamaları ve düzeltmeleri beklemek durumunda kalıyorlar. Bu durum, özellikle emeklilerin ekonomik refahı açısından önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

Emekliler o tarihlerde hesaplarını kontrol etsin, ödemeler hesapta!
EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

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