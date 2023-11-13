Kimler 5 bin TL ikramiye alamayacak? ÇKS belgesi olan emeklilere 5000 TL yatacak mı?

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi olan emeklilerin de 5 bin TL ikramiye alıp alamayacakları, bu konuda birçok soru işaretini beraberinde getirdi. 02 Kasım 2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7464 sayılı Kanun'un 20. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 98. maddeye göre, 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ödeme yapılacağı belirtilmişti.

Çalışan Emeklilerin İkramiye Durumu Bu kanuna göre, herhangi bir işyerinde veya kendi adına çalışmaya devam eden emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağı açıklandı. Bu durum, ÇKS belgesi olan emeklilerin de bu haktan yararlanamayacak olması anlamına geliyor.