Memur emeklisi 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İkramiye neden yatmadı? Dul, yetim, çiftçi emeklisine 5000 lira verilecek mi?

Buna göre ikramiye oranları da belirleniyor. İkramiyeler bu hak sahiplerine hisse oranları kadar ödeniyor. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor. 5 bin liralık ödemede ise sadece dul aylığı alanlar, eğer çalışmıyorlarsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira ikramiye alabilecek. Sadece yetim aylığı alanlar da eğer çalışmıyorlarsa yüzde 25 ölüm aylığı oranına göre bin 250 lira ikramiyeyi hesabında görecek.

KASIM AYINA KADAR İŞTEN AYRILANLAR YA DA YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ? 1-31 Ekim tarihi arasında çalışması olanlar ikramiyeden yararlanamayacak. Burada çalışılan gün sayısı önemli değil. 1 gün bile çalışması olanlar ikramiye alamayacaklar.

ESNAFLIK YAPAN EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ? Emekli aylığı alıp kendi iş yeri bulunanlar, küçük esnaf ve şirket ortakları bu ikramiyeyi alamayacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödemeler dün itibariyle başladı. Maaş günü 17,18,19 olanlar 11 Kasımda, 20,21,22 olanlar 12 Kasım'da, 23,24,25,26 olanlar ise 13 Kasım'da

ikramiye alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise 145 Kasım'da ikramiyelerini kendi hesaplarında görecekler.

BANKA SANDIKLARINDAN EMEKLİ OLANLAR ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyeleri sadece SGK'dan maaş alan emeklilere ödeniyor. Bu durumda banka sandıklarından emekli olan ve maaş alanlar için bayram ikramiyesi SGK tarafından ödenmiyor. Bazı bankalar emeklilerine kendi inisiyatifleriyle ödeme yapıyor. Ancak SGK ödeme yapmıyor.