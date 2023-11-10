SGK 5000 TL emekli ikramiye şartları 2023: Dul ve yetim maaşı ile yaşlılık parası alanlara ikramiye var mı? Kimler ikramiye alacak?

Vatandaşlar SGK 5000 TL emekli ikramiye şartları ve yatma tarihini merak ediyordu. Emekli ikramiyeleri bu ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılacak. Dul ve yetim maaşı , engelli aylığı ve 65 yaş parası alanlar ise ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor. Vefat eden sigortalının yerine dul ve yetim maaşı alanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmadığı için yaşlılık maaşı (65 yaş parası) alanlar ve diğer sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar ise ikramiye şartlarını mercek altına aldı. Özellikle dini bayram günlerinden önce ödenen ikramiyelerle karıştırılan 5 bin lira ikramiye almanın şartları belli oldu. Çalışmayan emekliler ile birlikte ödeme alacaklar netleşti. Peki 5 bin lira ikramiye kimler alacak? Dul ve yetim maaşı, 65 yaş maaşı ve engelli aylığı alanlar ikramiye alacak mı? İşte, ödeme detayları...

İkramiyeden yararlanacak diğer gruplar arasında dul ve yetim maaşı alanlar da bulunuyor. İkramiye, bu gruplara da ödenecek, ancak ödeme miktarı alınan maaş oranına göre belirlenecek.

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar İkramiye Ne Kadar Alacak?

Dul ve yetim maaşı alanların ikramiye alma miktarı, aldıkları aylık maaş oranına göre değişiklik göstermektedir. Örnek olarak, sigortalı bir eşten dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar, 5,000 TL'lik ikramiyenin yüzde 75'ini alabileceklerdir. Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara ise 5,000 TL'lik ikramiyenin yarısı ödenecektir. Yetim aylığı alanlar ise aldıkları aylık maaşın yüzde 25'ine göre 5,000 TL'lik ikramiyenin yüzde 25'ini alabileceklerdir.

Ödemeler, birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden yapılacaktır. Bu şekilde, kişilere daha fazla ikramiye ödenmesi sağlanacaktır. Ancak, emekli olduktan sonra Bağ-Kur'a kayıtlı çalışmaya devam edenler ikramiye alma hakkına sahip olmayacaklardır. Bu durumda olanlar, Bağ-Kur'a kayıtlı olmayanlara ikramiye ödenmesi için uygun adaylar olacaktır.

Dul ve yetim maaşı alanların ikramiye alacakları miktar, aldıkları aylık maaşın oranına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, bireylerin özel durumlarına göre hesaplamalar yapılmalı ve gerekli başvurular ilgili kurumlara yapılarak ikramiyeleri alınmalıdır.