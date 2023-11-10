Kimin 5000 TL ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu

Bu dönemde emeklilerin maaş ve ikramiye takvimi, sosyal güvence sistemleri olan SSK ve Bağ-Kur kapsamında tahsis numaralarına göre ayarlandı. SGK emeklileri için belirlenen özel takvim, merakla beklenen tarihleri ortaya koyuyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, ikramiye ödemelerine dair son dakika açıklamada bulundu. Peki SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih ne zaman? Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?
AÇIKLAMA GELDİ
Emekliye 5 bin TL ödeme 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞKUR 14 Kasım'da yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA İKRAMİYE AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli zammı ve ikramiyeler için de mesaj verdi.
Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Ödeme Günleri
SGK Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri
SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre düzenlenmiştir. Kasım ayında emekli maaşı alacak SSK emeklilerinin ödeme günleri şöyledir:
- Tahsis Numarası Sonu 9 Olanlar: 17 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 7 Olanlar: 18 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 5 Olanlar: 19 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 3 Olanlar: 20 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 1 Olanlar: 21 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 8 Olanlar: 22 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 6 Olanlar: 23 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 4 Olanlar: 24 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 2 Olanlar: 25 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 0 Olanlar: 26 Kasım
Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri
Bağ-Kur emeklileri de yine tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını alacaklar. İşte Bağ-Kur emeklilerinin maaş alacakları tarihler:
- Tahsis Numarası Sonu 9, 7, 5 Olanlar: 25 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 3, 1 Olanlar: 26 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 8, 6, 4 Olanlar: 27 Kasım
- Tahsis Numarası Sonu 2, 0 Olanlar: 28 Kasım