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Kimin 5000 TL ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu

SSK, Bağ-Kur ve diğer tüm emekliler için Kasım ayı emekli ikramiyesi ödeme takviminin detayları açıklandı. Ödeme takvimi, emeklilerin maaşlarını hangi tarihler arasında alabileceklerini belirliyor. Ayrıca emekli maaşları, emeklilik türüne ve emeklilik sırasına göre farklı tarihlerde ödenmektedir. SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) emeklileri, Bağ-Kur (Bağlı Kuruluşlar Sosyal Güvenlik Kurumu) emeklileri ve diğer kamu emeklileri için belirlenen ödeme günleri, emeklilerin mali planlamalarını yapmalarında önemli bir rol oynar. Peki SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih ne zaman? Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 17:20 Güncelleme 10 Kasım 2023, 17:20
Kimin 5000 TL ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu

Bu dönemde emeklilerin maaş ve ikramiye takvimi, sosyal güvence sistemleri olan SSK ve Bağ-Kur kapsamında tahsis numaralarına göre ayarlandı. SGK emeklileri için belirlenen özel takvim, merakla beklenen tarihleri ortaya koyuyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, ikramiye ödemelerine dair son dakika açıklamada bulundu. Peki SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih ne zaman? Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

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AÇIKLAMA GELDİ

Emekliye 5 bin TL ödeme 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞKUR 14 Kasım'da yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli zammı ve ikramiyeler için de mesaj verdi.

Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Ödeme Günleri

SGK Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre düzenlenmiştir. Kasım ayında emekli maaşı alacak SSK emeklilerinin ödeme günleri şöyledir:

  • Tahsis Numarası Sonu 9 Olanlar: 17 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 7 Olanlar: 18 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 5 Olanlar: 19 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 3 Olanlar: 20 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 1 Olanlar: 21 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 8 Olanlar: 22 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 6 Olanlar: 23 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 4 Olanlar: 24 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 2 Olanlar: 25 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 0 Olanlar: 26 Kasım
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Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur emeklileri de yine tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını alacaklar. İşte Bağ-Kur emeklilerinin maaş alacakları tarihler:

  • Tahsis Numarası Sonu 9, 7, 5 Olanlar: 25 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 3, 1 Olanlar: 26 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 8, 6, 4 Olanlar: 27 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 2, 0 Olanlar: 28 Kasım
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Emekli Maaşlarındaki Güncellemeler

Ayrıca emekli maaşlarında yapılacak olan zamlar ve diğer güncellemeler de emeklilerin maddi durumlarını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler arasında. Bu zamlar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler ışığında belirlenerek emekli vatandaşların alım gücünü korumak adına düzenleniyor.

Belirlenen ödeme tarihleri, emekli vatandaşların planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Maaşların ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceğini bilmek, bütçe yönetimi ve kişisel finans planlaması için kritik bir bilgi. Bu sebeple emeklilerin, ödeme tarihlerini takip etmeleri ve ödemelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

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