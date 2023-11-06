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SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu: Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşın beklediği an geldi. Kasım ayı itibarıyla emekli maaşları ve özellikle Cumhuriyet'in 100. yılına özel belirlenen ikramiye ödemelerinin tarihleri belirlendi. Peki SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih ne zaman? Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:20 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:20
SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih belli oldu: Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?

Bu dönemde emeklilerin maaş ve ikramiye takvimi, sosyal güvence sistemleri olan SSK ve Bağ-Kur kapsamında tahsis numaralarına göre ayarlandı. İşte 2023 Kasım ayına ait emekli maaşı ödeme günleri ve ilgili diğer bilgiler.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Ödeme Günleri

SGK Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre düzenlenmiştir. Kasım ayında emekli maaşı alacak SSK emeklilerinin ödeme günleri şöyledir:

  • Tahsis Numarası Sonu 9 Olanlar: 17 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 7 Olanlar: 18 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 5 Olanlar: 19 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 3 Olanlar: 20 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 1 Olanlar: 21 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 8 Olanlar: 22 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 6 Olanlar: 23 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 4 Olanlar: 24 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 2 Olanlar: 25 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 0 Olanlar: 26 Kasım
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Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur emeklileri de yine tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını alacaklar. İşte Bağ-Kur emeklilerinin maaş alacakları tarihler:

  • Tahsis Numarası Sonu 9, 7, 5 Olanlar: 25 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 3, 1 Olanlar: 26 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 8, 6, 4 Olanlar: 27 Kasım
  • Tahsis Numarası Sonu 2, 0 Olanlar: 28 Kasım

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, emeklilere özel bir ikramiye ödemesi planlanmaktadır. Bu özel ikramiye, emekli vatandaşların kasım ayı içinde hesaplarına yatırılacak. Ödemelerin miktarı ve kesin tarihleri ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmamış olabilir, ancak hükümet tarafından yapılacak resmi açıklamalar emeklilerin bilgisine sunulacak.

Emekli Maaşlarındaki Güncellemeler

Ayrıca emekli maaşlarında yapılacak olan zamlar ve diğer güncellemeler de emeklilerin maddi durumlarını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeler arasında. Bu zamlar, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler ışığında belirlenerek emekli vatandaşların alım gücünü korumak adına düzenleniyor.

Belirlenen ödeme tarihleri, emekli vatandaşların planlamalarını yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Maaşların ve ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceğini bilmek, bütçe yönetimi ve kişisel finans planlaması için kritik bir bilgi. Bu sebeple emeklilerin, ödeme tarihlerini takip etmeleri ve ödemelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Ödeme günlerinde bankaların yoğunluk yaşaması muhtemeldir. Bu nedenle emeklilerin maaşlarını ATM'lerden çekerken veya banka şubelerine giderken özellikle pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

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