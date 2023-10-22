Birikmiş yetim aylığı sorgusu, güncel olarak e-devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden gerçekleşebilir. Birikmiş yetim aylığının tutarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-devlete girdikten sonra Sosyal Emniyet Kurumu sayfasına girmeli ve "Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama" sayfasına girmelilerdir. Arama kısmına bu sayfanın adının yazılmasından sonra vatandaşların ne kadar aylık aldıkları dökümleri kendilerine verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri üzerinden bu prosedürü gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise kimlikleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından yetim aylıklarını öğrenebilirler.

👉Vefat etmiş babadan maaş alabilmek için gerekli olan şartlar, 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:

• Yaşlılık ve ölüm sigortası için en az 1800 prim günü ödenmiş olması gereklidir.

• Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigortalı olan kişiler, en az 5 yıl boyunca sigortalı ve 900 prim gününü ödemiş olmalılardır.

• Babadan emekli maaşı almak isteyen kişilerin babalarının vefatı gerçekleşmeden önce emekli olmuş olmaları gereklidir.

• Vefat etmiş olan babanın SGK borçlarının tümü ödenmiş olmalıdır.