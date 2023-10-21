Engelli raporu nasıl alınır? Yüzde 90 ve yüzde 40 özürlü raporu kimlere verilir? Hangi hastalıklara engelli raporu verilir?

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporu veren hastane türleri, tam teşekküllü olarak bilinen devlet hastaneleridir. Sağlık Bakanlığı, engelli raporu verebilmeleri için devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerini yetkilendirilmiştir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin tümünde engelli raporu verebilecek bir heyet mevcuttur. Ancak her devlet hastanesinde bu heyet yoktur. Bu nedenle de randevular buna göre düzenlenir.

Yüzde 90 Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Engel oranının %90 olabilmesi için engellilerin kendi ihtiyaçlarını kendileri göremeyen kişiler olmaları gereklidir. Özür oranının %90 gibi yüksek bir rakam olarak verilebilmesi için bakıma muhtaç olunması ve kişilerin yalnız başlarına yaşamamaları da gereklidir. Ayrıca doktorlar tarafından yapılan testlerde engel oranlarının yüksek çıkmasına neden olacak teşhislerin de koyulması gereklidir.