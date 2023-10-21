E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu (parası) sorgulama... SGK rapor parası ne zaman yatar? Yanıtı haberimizde... SGK'dan rapor parası alabilmek için başvuru sağlamış olan kişilerin rapor ücretlerini alabilme süreleri yaklaşık olarak 15 iş günüdür. Başvuru sağlanmasından sonra, rapor eğer hemen kabul edilir ve işleme alınırsa bu süre içinde kişilerin isimlerine ya da banka hesaplarına rapor ücretleri yansır. Ancak rapor almalarından sonra hemen başvuru yapmazlarsa bu süre 2 aya kadar uzayabilir.

PTT Rapor Parası Sorgulama Nasıl Yapılır? PTT'den başvurusu yapılmış raporların sorgulama işleminin yapılabilinmesi için PTT şubelerine şahsi olarak gidilmesi ya da ALO 170 hattının aranarak bilgi alınması gereklidir. Her iki kanal üzerinden de onaylanmış olan rapor ücretlerinin kişilerin adına yatıp yatmadığı bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir.