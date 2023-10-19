Emekli maaşı hesaplama işlemi ödenen prim miktarı gibi değişik kriterlere göre değişiyor. Hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Gerekli koşulları sağlayan kişiler emekli olmaya hak kazanıyor. Türkiye'de 3 farklı sigorta sistemi bulunuyor. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...