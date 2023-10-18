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Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

Emekli maaşı hesaplama işlemi ödenen prim miktarı gibi değişik kriterlere göre değişiyor. Hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Gerekli koşulları sağlayan kişiler emekli olmaya hak kazanıyor. Türkiye'de 3 farklı sigorta sistemi bulunuyor. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 08:03 Güncelleme 18 Ekim 2023, 08:03
Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

Emekli maaşı hesaplama işlemi ödenen prim miktarı gibi değişik kriterlere göre değişiyor. Hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Gerekli koşulları sağlayan kişiler emekli olmaya hak kazanıyor. Türkiye'de 3 farklı sigorta sistemi bulunuyor. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023

SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTUYLA ne kadar maaş alacağını TIKLA VE ÖĞREN

SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunuyor.

EMEKLİLİK TARİHİNİZİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

TL Ocak Temmuz

SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687

SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500

BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500


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