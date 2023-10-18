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SGK rapor parası ne zaman yatar? E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu (parası) sorgulama

E-devletten rapor parasının sorgulanabilmesi için öncelikle kişilerin e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gereklidir. Bu adımdan sonra, SGK istirahat raporu müracaatında bulunmuş olan kişilerin arama kısmına “4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” ya da “İstirahat Raporları Sorgulama”  yazmaları gereklidir. Bu seçeneklerden herhangi birinin yazılmasından sonra çıkan sonuçlar ile kişiler, başvurusunu yapmış oldukları istirahat raporu parasının sorgu işlemini gerçekleştirebilirler. Peki SGK rapor parası ne zaman yatar? İşte e-devlet üzerinden SGK istirahat raporu (parası) sorgulama...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 08:32 Güncelleme 18 Ekim 2023, 08:32
SGK rapor parası ne zaman yatar? E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu parası sorgulama

E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu (parası) sorgulama... SGK rapor parası ne zaman yatar? Yanıtı haberimizde... SGK'dan rapor parası alabilmek için başvuru sağlamış olan kişilerin rapor ücretlerini alabilme süreleri yaklaşık olarak 15 iş günüdür. Başvuru sağlanmasından sonra, rapor eğer hemen kabul edilir ve işleme alınırsa bu süre içinde kişilerin isimlerine ya da banka hesaplarına rapor ücretleri yansır. Ancak rapor almalarından sonra hemen başvuru yapmazlarsa bu süre 2 aya kadar uzayabilir.

PTT Rapor Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

PTT'den başvurusu yapılmış raporların sorgulama işleminin yapılabilinmesi için PTT şubelerine şahsi olarak gidilmesi ya da ALO 170 hattının aranarak bilgi alınması gereklidir. Her iki kanal üzerinden de onaylanmış olan rapor ücretlerinin kişilerin adına yatıp yatmadığı bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir.

SGK Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

SGK'dan rapor parası alabilmek için başvuru sağlamış olan kişilerin rapor ücretlerini alabilme süreleri yaklaşık olarak 15 iş günüdür. Başvuru sağlanmasından sonra, rapor eğer hemen kabul edilir ve işleme alınırsa bu süre içinde kişilerin isimlerine ya da banka hesaplarına rapor ücretleri yansır. Ancak rapor almalarından sonra hemen başvuru yapmazlarsa bu süre 2 aya kadar uzayabilir.

SGK Rapor Parası Başvurusu Ne Kadar Sürede Yapılır?

Hastalığı sebebi ile çalışamamış ve hastanelerden rapor almış olan kişilerin SGK istirahat raporu ücreti alabilmek için en fazla 2 ay içinde başvuru yapmış olmaları gereklidir. Kişilerin bu başvuruyu yapmamaları ve 2 aylık sürenin bitiminden sonra herhangi bir şekilde rapor ücreti alabilme durumları mevcut değildir.


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