T.c no ile engelli maaşı sorgulama e-devlet! Engelli maaşı geriye dönük alınır mı? Evde bakım maaşı sorgulama telefon numarası

• Engelli maaşının engellinin ihtiyaçları için değil farklı kurum ve kuruluşlara harcandığının tespit edilmesi • Maaş bağlanmış olan 18 yaş altındaki engellilerin ailelerinin kendileri ile beraber yaşamadıklarının tespit edilmesi • Engel oranının düzenli aralıklarla yapılan incelemelerde %40 altında çıkması

Engelli Maaşı Geriye Dönük Alınır Mı? Engelli maaşlarının geriye dönük olarak alınabilme durumu, sadece 30 gün için geçerlidir. Engelli kişiler, maaş almak üzere başvuru yaptıkları tarihten onay alıncaya kadar geçen sürede eğer bir gelire sahip değillerse ve sahip olmadıklarını kanıtlıyorlarsa, ilk ay kendilerine yatacak olan maaşları 30 gün yani 1 aylık fazla yatar.

Ancak engelli maaşı başvurusu yapmış olan kişiler, eğer uzun yıllardan beri engelliyseler ve engelli oldukları zamandan sonra herhangi bir başvuruda bulunmamışlarsa, kendilerine başvuru sağlamamış oldukları yıllar için herhangi bir şekilde engelli maaşı verilebilmesi söz konusu değildir. Engelli kişiler, engelli maaşı alabilmek için kaç yaşında olursalar olsunlar başvuru yapmak ve başvurularının onaylanmasını beklemek zorundadırlar.