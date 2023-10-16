SSK hizmet dökümü sorgulama linki - TC Kimlik No ile SGK SSK hizmet dökümü!

Emeklilik hesaplamalarından, kariyer planlamalarına ve hem de bankacılık işlemlerine kadar hayatın pek çok noktasında sıkça gereksinim duyulan SGK hizmet dökümü bundan sonra internetten alınabiliyor. SGK'nın internet programları aracılığıyla, çok sayıdaki SGK sorgulamasını yapabildiğiniz gibi SGK hizmet dökümü sorgulama prosedürünü de internetten güvenle yapabilirsiniz. SGK' nın hizmet dökümü belgesini çevrimiçi ortamdan almayı gerçekleştiren uygulamasını kullanabileceğiniz platform ise e-Devlet Kapısı portalıdır.
TC ile SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sadece T.C. kimlik numarası ile SGK hizmet dökümünü çeşitli olarak alabilmek istiyorsanız e-Devlet Kapısı portalını kullanabilirsiniz. İnternetteki yalnızca birkaç tıkla yapabileceğiniz SGK hizmet dökümü sorgulama prosedürü ile 7/24 kesintisiz olarak, lüzım duyduğunuz her an e-Devlet Kapısı portalından alabilirsiniz. E-Devlet sisteminden TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama gerçekleştirmek amacıyla;
· E-Devlet Kapısı portalı "turkiye.gov.tr" adresini ziyaret edin.
· Tarayıcınızda açtığınız e-Devlet Kapısı portalındaki sağ üst köşede tespit edilen "Giriş Yap" opsiyonuna tıklayın.
· Ulaştığınız e-Devlet giriş ekranında "Kimlik Doğrulaması" yapın. SGK hizmet dökümü alabilmek amacıyla e-Devlet kimlik doğruluğunu sağlama prosedürünü "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "internet bankacılığı" ve "T.C. kimlik kartı" giriş seçeneklerinden rastgele birisiyle yapabilirsiniz.
· E-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra açılan ana sayfanın tam ortasında tespit edilen "Merhaba, size nasıl yardım edebilirim" yazısının olduğu beyaz kutucuğa "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak, kutucuğun sonundaki "arama simgesin" tıklayın.
· Sonuçlarda ilk sırada çıkan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü opsiyonunun üzerine tıklayarak, uygulamaya ulaşın.