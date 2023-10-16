SSK hizmet dökümü sorgulama linki - TC Kimlik No ile SGK SSK hizmet dökümü!

Emeklilik hesaplamalarından, kariyer planlamalarına ve hem de bankacılık işlemlerine kadar hayatın pek çok noktasında sıkça gereksinim duyulan SGK hizmet dökümü bundan sonra internetten alınabiliyor. SGK'nın internet programları aracılığıyla, çok sayıdaki SGK sorgulamasını yapabildiğiniz gibi SGK hizmet dökümü sorgulama prosedürünü de internetten güvenle yapabilirsiniz. SGK' nın hizmet dökümü belgesini çevrimiçi ortamdan almayı gerçekleştiren uygulamasını kullanabileceğiniz platform ise e-Devlet Kapısı portalıdır.