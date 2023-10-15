Bankalar tarafından emekliye sunulan bu seçenek mevcut bankada kalma şartıyla her emekliye ödeniyor. Süresi dolanlar da bankaların emekli promosyonu miktarlarına bakarak yeni bankalarını belirliyor. Peki, emekli maaşı taşıma şartları neler? emekli maaşı nasıl taşınır? İşte konu hakkında merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri "www.turkiye.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir. Eğer 4A SGK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır: – 4A hizmetleri, – 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir. Eğer 4B Bağ-Kur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar: