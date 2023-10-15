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E-devlet ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ölüm aylığı belgeleri nelerdir?

E-devlet üzerinden ölüm aylığı alınabilinmesi için e-devlete girilmesinden sonra "Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi" sayfasına geçiş yapılması gereklidir. Bu sayfaya arama kısmına yazılarak erişim sağlanabilir. Ölüm aylığı başvurusu, arama sonucunda çıkan sayfadan tamamlanabilir. Peki e-devlet ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ölüm aylığı belgeleri nelerdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 08:07 Güncelleme 15 Ekim 2023, 08:07
E-devlet ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ölüm aylığı belgeleri nelerdir?

E-devlet üzerinden ölüm aylığı alınabilinmesi için e-devlete girilmesinden sonra "Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi" sayfasına geçiş yapılması gereklidir. Bu sayfaya arama kısmına yazılarak erişim sağlanabilir. Ölüm aylığı başvurusu, arama sonucunda çıkan sayfadan tamamlanabilir. Peki e-devlet ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ölüm aylığı belgeleri nelerdir? İşte detaylar...

E-Devlet Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığının alınma koşulları, şöyle belirlenmiştir:

· En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

· 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması

· Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

· Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

· Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

· 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gereklidir.

E-Devlet Ölüm Aylığı Belgeleri Nelerdir?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirlenmiş olan evraklar, şöyle sıralanmıştır:

· Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi

· Vukuatlı nüfus kayıt örneği

· Veraset ilanı

· 2 adet vesikalık fotoğraf

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· Hak sahipleri için beyan ve taahhüt belgesi

· Eşler ve çocuklar arasında çalışan varsa her biri için gelir belgesi

· Kişinin sigortasızlığına dair e-devletten alacağı belge

· Çocuklar için öğrenim belgesi

· Ziraat Bankası hesap numarası

· Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu


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