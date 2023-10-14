4A ya da 4B’li doğum borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanması kaç para, kaç gün kazandırır?

Doğum borçlanması durumu, daha önce en az 1 gün sigortalı olarak çalışmış olan kadınların doğum yaptıkları ve doğum iznine ayrıldıkları zamanlarda kendilerine geriye dönük prim ödemesi yapılabilme imkanı tanıyan bir durumdur. Böylece kadınlar, çalışma hayatından uzak kaldıkları ve sigortalı olmadıkları dönemleri yeniden çalışmaya başladıkları zamanlarda ödeyebilir, ödemeleri de prim günü sayılarından bir eksilme yaratmamış olur.

👉Güncel doğum borçlanması koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• Annenin doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi

• Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi

• Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması

Bu koşullara ek olarak doğum borçlanması yapılabilinmesi için kişilerin çalışma durumlarına göre de şu şartları yerine getirmeleri gereklidir:

• Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için; sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olmaları

• Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için; prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması

• Kamu görevlisi kapsamında çalışan sigortalılar için; sigortalılıklarının tescil edilmiş olması