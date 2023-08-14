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PTT'ye gitmeden rapor parası nasıl alınır? Kartsız rapor parası PTT ATM’den nasıl alınır?

Rapor parasını PTT şubesine gitmeden hesaba aktarma veya kart kullanmadan çekme işlemleri oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. e-devlet üzerinden banka değiştirme işlemi sayesinde ödemelerinizi istediğiniz banka hesabından alabilirsiniz. Ayrıca, T.C. kimlik belgesiyle PTT ATM'sinden rapor parası çekebilirsiniz. Unutmayın, her iki yöntemde de işlemi daha da hızlandırmak için doğru ve güncel bilgileri kullanmanız önemlidir.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:01 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 08:01
PTT’ye gitmeden rapor parası nasıl alınır? Kartsız rapor parası PTT ATM’den nasıl alınır?

Rapor parasının PTT şubesine gitmeden hesaba aktarılabilmesi, birçok kişi için önemli bir konudur. Bu rehberde, rapor parasını nasıl hesaba aktarabileceğinizi ve e-devlet üzerinden banka değiştirme işlemleri hakkında bilgi bulacaksınız. Ayrıca, kart kullanmadan PTT ATM'sinden rapor parasını nasıl alabileceğiniz konusunda da detaylar yer alıyor.

e-Devlet Üzerinden Rapor Parası Hesaba Aktarma İşlemi

Raporlama döneminde iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatte olan kişilere ödenek ödemesi PTT şubeleri aracılığıyla yapılır. Ancak, rapor parasını farklı bir hesaba aktarma veya değiştirme ihtiyacınız varsa, e-devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Adım 1: e-Devlet sistemine giriş yapın.

Adım 2: "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama" seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Önerilen Hizmetler bölümünden "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" seçeneğine erişin.

Adım 4: Açılan sayfada "Yeni Hesap Tanımlama" butonuna tıklayın.

Buradan istediğiniz bankayı seçerek devam edebilirsiniz. Sorgulama butonuna bastığınızda, hesabınızı seçip tanımlayabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra, artık kişisel ödemelerinizi almak için PTT şubesine gitmenize gerek kalmadan seçtiğiniz banka hesabınızdan çekebilirsiniz. IBAN bilgilerinizi bildirerek hesap tanımladığınızda, SGK tarafından yapılacak ödemeler her ayın 1'inde otomatik olarak hesabınıza geçirilir.

Kartsız Rapor Parası Çekme İşlemi PTT ATM'den Nasıl Yapılır?

Eğer kartınız yoksa, PTT şubeleri üzerinden rapor parasını almak için T.C. kimlik belgenizle gişe işlemlerini kullanabilirsiniz.

Rapor parasını alma süresi, iş göremezlik ödeneğinin PTT'ye aktarıldığı tarihten itibaren en geç 2 aydır. Ancak bu süre içinde ödemenizi almadıysanız, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emanet hesaba geri gönderilebilir.


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