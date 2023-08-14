PTT’ye gitmeden rapor parası nasıl alınır? Kartsız rapor parası PTT ATM’den nasıl alınır?

Rapor parasının PTT şubesine gitmeden hesaba aktarılabilmesi, birçok kişi için önemli bir konudur. Bu rehberde, rapor parasını nasıl hesaba aktarabileceğinizi ve e-devlet üzerinden banka değiştirme işlemleri hakkında bilgi bulacaksınız. Ayrıca, kart kullanmadan PTT ATM'sinden rapor parasını nasıl alabileceğiniz konusunda da detaylar yer alıyor.